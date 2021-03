Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Megszólalt az Indexnek annak a Danubia Pharma Kft-nek az ügyvezetője, ami a napokban keltett figyelmet, amikor kiderült, velük kötötte az állam a szerződést a kínai Sinopharm-vakcinák beszerzésére. A cég szerepe eddig titokzatos volt, ezt próbálta tisztázni Tuza Máté.

Tuza szerint nem is közvetít cégről van szó, hanem “az a feladata, hogy gondozza, felügyelje, koordinálja, működtesse, vagyis menedzselje azt a folyamatot, amelynek révén Magyarország Sinopharm-vakcinához (SARS-CoV-2-vakcina; Vero Cell) jut”, ez pedig azt jelent, nem is csak a Sinopharmmal foglalkozik, hanem más oltóanyagokat fejlesztő és gyártó kínai cégekkel is tárgyalnak, amiknek eredményeiről Tuza elmondása szerint hamarosan beszámolnak.

“Magyarországon körülbelül 200 olyan cég van, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel, amelyek egy ilyen ügylet lebonyolításához kellenek. A legjobb tudomásunk szerint a kétszáz cégből négy-öt volt olyan, amely energiát és időt szánt arra, hogy megpróbálja nyomon követni a koronavírus elleni oltóanyagok elkészülésének fázisait, és amely fantáziát látott az oltóanyagokra épített kereskedelmi tevékenységben” - mondta Tuza, aki úgy tudja, ezek a cégek is felvették a kapcsolatot kínai cégekkel, de oltóanyagot csak ők tudtak szerezni.

Mint mondta, a Danubia Pharma már 2020-ban keresni kezdte a kapcsolatokat, amikkel most Kínába jutottak, és a sikert is annak tudta be, hogy a hasonló profilú magyar cégek előtt léptek. Állítása szerint az is nyílt titok volt a szakmában, hogy ezzel foglalkoznak az elmúlt egy évben, “így kézenfekvő volt, hogy előbb vagy utóbb találkozni fogunk azzal a kormányzati szándékkal, hogy a vakcinabeszerzést nemcsak Nyugatról, hanem Keletről is biztonságosan, jó hatásfokkal meg lehet oldani.”

Tuza szerint a cég “olyan know-how-ra tett szert, amit nyugodt szívvel ajánlott fel a magyarországi védekezés megszervezéséhez”, azt pedig sikernek nevezte, hogy a szándékaik megegyeznek a kormányzat törekvéseivel, bár azt elismert, a beszerzési megállapodást nem tudták volna megkötni, ha a magyar kormány, a külügyminisztérium és Kína között ne lett volna jó kapcsolat.

Az Index azt is megkérdezte, hogy ki a cég tulajdonosa, ám erre nem válaszolt Tuza, mindössze annyit árult el, hogy "a cég tulajdonosai magyar szakmai befektetők, akik a hazai egészségügy helyzetének javításában látják a jövőjük zálogát".

A cég jelenlegi ügyvezetője hivatalosan az idén január 20-tól tölti be a pozíciót, a vásárlásban pedig külön érdekes, hogy a Danubia Pharma még soha nem bonyolított le hasonló méretű üzletet.