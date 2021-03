Utánanézett annak a cégnek a G7, amellyel a magyar állam szerződést kötött a kínai Sinopharm-vakcina beszerzésére. Az ügyletről szóló szerződéseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön tette közzé a Facebookon. Ezekből kiderült, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nem közvetlenül a kínai partnertől vásárolja az oltóanyagot, hanem a Danubia Pharma Kft.-n keresztül szerzi be az 5 millió adagot.

A G7 megfogalmazása szerint bár nem példa nélküli, hogy az állam közvetítőt von be egy kínai beszerzéshez, itt mégis nehezen érthető, miért volt szükség egy plusz szereplőre, hiszen közvetlenül is volt már kapcsolatban a vakcinát gyártó Sinopharmmal: a kínai vállalattól tavaly lélegeztetőgépet is vásárolt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM).

Megmentőt játszik a kormány vakcinaügyben az OGYÉI megkerülésével Néhány hetet nyerhet a kormány a vakcinák engedélyeztetését felborító rendelettel, az OGYÉI megkerülésének azonban hosszú távú következményei is lehetnek. A kínai Sinopharm oltóanyaga akár még jó is lehet, de kérdés, hogy érdemes-e emiatt kockáztatni az oltásokba vetett egyébként sem magas bizalmat, miközben valószínűleg a pár hét múlva érkező újabb nyugati oltóanyagok enyhíthetnek a vakcinahiányon.

A közvetítő beiktatása a lap szerint a szállítási kockázatot sem csökkenti érdemben: bár a Danubia Kft.-nek kell fizetnie kötbért, ha késik, vagy nem szállít, de csak akkor, ha ez a saját hibájából történik. Ahogy az esetleges késésekért vagy meghiúsulásért sem lehet a vállalattal szemben szankciókat alkalmazni, ha ezekről a gyártó Sinopharm tehet.

Az ügylet további érdekessége, hogy a Danubia ekkora üzletet még soha nem bonyolított le. A szerződés alapján a társaság egyébként az 5 millió adag oltóanyagot adagonként 30 euróért szállítja le, ami – a számítások szerint, illetve a jelenlegi árfolyamot nézve – majdnem 55 milliárd forintos összértéket jelent. Ez a Danubia tavalyi árbevételének tizenhat, tavaly előtti forgalmának pedig a 150-szerese.

A cég jelenlegi ügyvezetője hivatalosan az idén január 20-tól tölti be a pozíciót. A G7 szerint a Danubiát 2013-ban néhány hónapig az Independent Pharma Invest Ltd. birtokolta, de a brit társaságnak két másik magyar érdekeltsége is volt. Ezek egyike az a Pannon Cargo and Sped Trans Logisztikai és Szállítmányozási Kft., amely tavaly 6 milliárd forintos megbízást kapott a külügy által beszerzett lélegeztetőgépek üzembe helyezésére.

A Pannon Cargo neve pedig más okból is ismerős lehet: ennek a cégnek az a Martonicz Dániel az ügyvezetője, aki a gépeket beszerző OTT-ONE felügyelőbizottságának is a tagja volt. A hvg360 erről szóló cikkének megjelenése után az OTT-ONE elnök-vezérigazgatója azt közölte, a kapcsolatról utólag értesült, és miután meggyőződött annak valóságtartalmáról, haladéktalanul megtette a lépéseket: összehívták a közgyűlést, hogy Martoniczot visszahívják a felügyelőbizottságból.