Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Momentum politikusa szerint hétfőn dönt a Testnevelési Egyetemen szenátusa, hogy kérvényezi-e a minisztériumtól, hogy alapítványi formában működhessen tovább.","shortLead":"A Momentum politikusa szerint hétfőn dönt a Testnevelési Egyetemen szenátusa, hogy kérvényezi-e a minisztériumtól...","id":"20210320_A_Testnevelesi_Egyetem_is_alapitvanyi_fenntartasu_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4ef59e-4314-4267-ab77-889994816e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_A_Testnevelesi_Egyetem_is_alapitvanyi_fenntartasu_lesz","timestamp":"2021. március. 20. 18:57","title":"A Testnevelési Egyetem is alapítványi fenntartású lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8454579b-83ac-4344-b87a-c6fbd4e5cb5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először tavaly májusban - erről a humorista beszélt a Borsnak.","shortLead":"Először tavaly májusban - erről a humorista beszélt a Borsnak.","id":"20210320_Badar_Sandor_tobbszor_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8454579b-83ac-4344-b87a-c6fbd4e5cb5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d8bf85-c29e-4d22-ac71-15b2b9ba2cd1","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Badar_Sandor_tobbszor_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2021. március. 20. 10:30","title":"Badár Sándor többször is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi államtitkárnak sikerült nagyot mondania a Facebookon. Frissítés: a posztot törölték.","shortLead":"A pénzügyi államtitkárnak sikerült nagyot mondania a Facebookon. Frissítés: a posztot törölték.","id":"20210320_A_fel_galaxist_beoltottak_Magyarorszagon_Tallai_Andras_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6d1cd0-2845-436f-aaba-e66b94ee4bf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_A_fel_galaxist_beoltottak_Magyarorszagon_Tallai_Andras_szerint","timestamp":"2021. március. 20. 09:42","title":"A fél galaxist beoltották Magyarországon Tállai András szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának aránya - közölte a szerbiai gyermekgyógyászok egyesülete szombaton.","shortLead":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának...","id":"20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4d55f-0164-44e4-ace4-dde730e778bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","timestamp":"2021. március. 20. 09:19","title":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában az elmaradt oltások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bbb017-e23d-44df-b599-6f4332103032","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szemrevaló formaterv, remek vezethetőség, fejlett hibrid hajtáslánc és alacsony fogyasztás. A japán gyártó legújabb kisautója kiválóra sikeredett. De mi van a mérleg másik serpenyőjében? Utánajártunk. ","shortLead":"Szemrevaló formaterv, remek vezethetőség, fejlett hibrid hajtáslánc és alacsony fogyasztás. A japán gyártó legújabb...","id":"20210321_ev_autoja_2021_toyota_yaris_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4bbb017-e23d-44df-b599-6f4332103032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c8dd9-a5d9-49cd-8a40-48576da3aac5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_ev_autoja_2021_toyota_yaris_teszt_velemeny","timestamp":"2021. március. 21. 14:00","title":"Megérdemelt győzelem: teszten a 2021-es Év Autója, a Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ilyenkor érdemes egy kis önvizsgálatot tartani.","shortLead":"Ilyenkor érdemes egy kis önvizsgálatot tartani.","id":"20210321_Ezt_tegyuk_ha_az_almunk_nem_valt_valora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc9fe41-0de0-4f47-a70d-2f0576449b05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210321_Ezt_tegyuk_ha_az_almunk_nem_valt_valora","timestamp":"2021. március. 21. 20:15","title":"Ezt tegyük, ha az álmunk nem vált valóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","shortLead":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","id":"202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4e041f-b95b-4ac9-a51d-12b50c7a992b","keywords":null,"link":"/360/202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","timestamp":"2021. március. 20. 11:15","title":"Paranoia, vívódásokról árulkodó arcok - Don Carlos a Radnóti színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5706c682-bd81-42a2-b708-1d58ab7d1ce6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség sokszor visszaengedi az áldozattal közös lakásba a bántalmazó felet. Egy brutális gyilkosság miatt szigorítanak a törvényeken.","shortLead":"A rendőrség sokszor visszaengedi az áldozattal közös lakásba a bántalmazó felet. Egy brutális gyilkosság miatt...","id":"20210321_Kedvenc_kocsmajukbol_is_kitilthatja_egy_brit_torveny_a_csaladon_beluli_eroszak_elkovetoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5706c682-bd81-42a2-b708-1d58ab7d1ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9790234-528e-43d7-9c55-baf84d995265","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Kedvenc_kocsmajukbol_is_kitilthatja_egy_brit_torveny_a_csaladon_beluli_eroszak_elkovetoit","timestamp":"2021. március. 21. 13:13","title":"Kedvenc kocsmájukból is kitilthatja egy brit törvény a családon belüli erőszak elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]