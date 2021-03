Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","id":"20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0bef98-c912-486e-85b4-46698eec80b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 23. 10:35","title":"Lavrov most Kínában hibáztatja az Európai Uniót a kapcsolatok megromlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Ismét kelet felé indultak a kormány fürkészői és portyázói, az operatív törzs is megerősítette, hogy az OGYÉI két újabb koronavírus elleni oltóanyagot engedélyezett Magyarországon. A Covishield gyakorlatilag az AstraZeneca megfelelője, amit Indiában állítanak elő, a CanSino pedig egy kínai vektorvakcina, amely egy diplomáciai bonyodalomnak is köszönheti, hogy nem lett belőle a világ első koronavírus elleni oltóanyaga. Kérdések bőven akadnak, cikkünkben ezért azt próbáltuk összeszedni, mik a legfontosabb tudnivalók a két újabb vakcináról. ","shortLead":"Ismét kelet felé indultak a kormány fürkészői és portyázói, az operatív törzs is megerősítette, hogy az OGYÉI két újabb...","id":"20210322_koronavirus_oltoanyag_engedely_Magyarorszag_OGYEI_covishield_cansino","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6ec626-005b-4a5d-97b5-ed942a9af147","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_koronavirus_oltoanyag_engedely_Magyarorszag_OGYEI_covishield_cansino","timestamp":"2021. március. 22. 15:10","title":"Mit lehet tudni az itthon most engedélyezett két újabb vakcináról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének ötletéből faragott törvényjavaslatot, amely a területi kamaráktól a Parragh László vezette országos központhoz irányítaná a kamarai hozzájárulás teljes összegét. A területi kamarák durva központosítást látnak a pénzek átcsatornázásában, és egyelőre a részleteket sem ismerik. Annyi már most is látható, hogy a változtatás legnagyobb vesztese a központi régió lesz, ami újabb csörtéhez vezetett múlt héten a budapesti és az országos kamara vezetője között. ","shortLead":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf982a0-3173-4dd1-9a99-d1a16c7d5555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","timestamp":"2021. március. 22. 12:26","title":"\"Ez a szokásos módszere Parragh elnök úrnak\" – Áll a bál a kamarai hozzájárulás einstandolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a984565-c313-488b-a5bb-4801e4467bef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mátraszentistvánon 75 centi hó van az Időkép térképe szerint.","shortLead":"Mátraszentistvánon 75 centi hó van az Időkép térképe szerint.","id":"20210323_ho_matra_siverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a984565-c313-488b-a5bb-4801e4467bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6980f6b-73c6-46a1-9c26-7dcad361a305","keywords":null,"link":"/elet/20210323_ho_matra_siverseny","timestamp":"2021. március. 23. 10:47","title":"Akkora hó van a Mátrában, hogy síversenyt rendeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f472038d-b54b-4445-b998-2ce23479f38d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore együttes, az Architects új videoklipjét. A videó a For Those That Wish To Exist című album egyik dalához, a Meteorhoz készült, és mostanra már több mint félmillióan nézték meg.","shortLead":"Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore...","id":"20210323_Magyar_csapat_keszitette_mar_felmillioan_lattak_az_Architects_uj_videoklipjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f472038d-b54b-4445-b998-2ce23479f38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a79805-207c-4795-bc36-f81d192b5207","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Magyar_csapat_keszitette_mar_felmillioan_lattak_az_Architects_uj_videoklipjet","timestamp":"2021. március. 23. 16:20","title":"Magyar csapat készítette, már félmillióan látták az Architects új videoklipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak februárban 3,4 milliárddal nőtt az intézmények tartozása.","shortLead":"Csak februárban 3,4 milliárddal nőtt az intézmények tartozása.","id":"20210324_adossag_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ec473-d783-4bd9-aed2-c879ccd6a1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_adossag_korhazak","timestamp":"2021. március. 24. 07:15","title":"Közel 23 milliárd forint a kórházi adósságállomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d767c-1e5c-4e7d-99b3-0ba8370149b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A könnyűnek éppen nem mondható kupét egy biturbó W12-es erőforrás mozgatja.","shortLead":"A könnyűnek éppen nem mondható kupét egy biturbó W12-es erőforrás mozgatja.","id":"20210324_335_kmh_a_legujabb_hatalmas_bentley_vegsebessege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d767c-1e5c-4e7d-99b3-0ba8370149b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0306732-0afa-4232-8761-3d39a5881dbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_335_kmh_a_legujabb_hatalmas_bentley_vegsebessege","timestamp":"2021. március. 24. 07:59","title":"335 km/h a legújabb hatalmas Bentley végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","shortLead":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","id":"20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680f8917-474d-46cd-b9d6-740b887986d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","timestamp":"2021. március. 22. 12:30","title":"Müller: Két újabb keleti vakcinát engedélyezett az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]