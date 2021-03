Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU-s pénzekről közösen tárgyalnak tovább, a zöldfejlesztésekről és nagyberuházásokról is egyezségre jutottak, az új híd terveiről, a Városligetről és a Városmajorról nem.","shortLead":"Az EU-s pénzekről közösen tárgyalnak tovább, a zöldfejlesztésekről és nagyberuházásokról is egyezségre jutottak, az új...","id":"20210325_Ot_pontban_tudott_megegyezni_a_kormany_es_a_fovaros_a_fejlesztesekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6998ccba-6b97-4e9b-9ecc-096950d7dcd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Ot_pontban_tudott_megegyezni_a_kormany_es_a_fovaros_a_fejlesztesekrol","timestamp":"2021. március. 25. 20:05","title":"Öt pontban tudott megegyezni a kormány és a főváros a fejlesztésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre határoztak meg számára.\r

","shortLead":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre...","id":"20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3e30d-2e7e-4d47-bb0a-b63954d21a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","timestamp":"2021. március. 25. 11:05","title":"Lemondott egy államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokra blokkolta a forgalmat a Szuezi-csatornán keresztbe állt szuperóriás konténerszállító hajó. A mémgyártók persze azonnal ihletet kaptak.","shortLead":"Napokra blokkolta a forgalmat a Szuezi-csatornán keresztbe állt szuperóriás konténerszállító hajó. A mémgyártók persze...","id":"20210326_Szuezi_csatornaba_beszorult_kontenerszallito_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f86b7-86a2-4da6-b6c1-da5fbaeb6106","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Szuezi_csatornaba_beszorult_kontenerszallito_memek","timestamp":"2021. március. 26. 11:05","title":"A Szuezi-csatornába beszorult konténerszállító \"a mentális állapotunk pandémia idején\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","shortLead":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","id":"20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fec6c7-ef44-4dd9-ba0e-ade1eb6e1ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","timestamp":"2021. március. 26. 12:40","title":"Nem csak a Pandémiát dalolja el vasárnap a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13898e51-78bd-4301-81bb-721134b4a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányfő az egyházi vezetőkkel arról állapodott meg, feloldják két este is a kijárási tilalmat, hogy a hívők el tudjanak menni templomba.","shortLead":"A kormányfő az egyházi vezetőkkel arról állapodott meg, feloldják két este is a kijárási tilalmat, hogy a hívők el...","id":"20210325_romania_husvet_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13898e51-78bd-4301-81bb-721134b4a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f697e7a-65cf-44b3-973c-d70e452edaf7","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_romania_husvet_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. március. 25. 20:52","title":"Romániában a húsvéti ünnepek idejére feloldják a kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","shortLead":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","id":"20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3e99-2f4e-4af8-acb0-986a095b7ab5","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","timestamp":"2021. március. 24. 19:30","title":"Ferenc pápa lecsökkenti a bíborosok fizetését a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Koccant az autójával? Így lesz kevesebb fejfájás az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank 5900 milliárd forintot öntött a gazdaságba 2020-ban, a hitelmoratórium miatt 1800 milliárd forint elkölthető pénz maradt a lakosságnál és a vállalkozásoknál. A kormány 5,8 ezer milliárdot költött a járványra és a válságra, de ennek negyede csak átcsoportosítás volt.","shortLead":"A jegybank 5900 milliárd forintot öntött a gazdaságba 2020-ban, a hitelmoratórium miatt 1800 milliárd forint elkölthető...","id":"20210325_Jegybanki_jelentes_a_kormany_munkahelyvedelemre_koltott_legkevesebbet_a_jarvanykiadasokon_belul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dbb11d-07ba-4d8e-b01d-890ece5681b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Jegybanki_jelentes_a_kormany_munkahelyvedelemre_koltott_legkevesebbet_a_jarvanykiadasokon_belul","timestamp":"2021. március. 25. 14:18","title":"Jegybanki jelentés: a kormány munkahelyvédelemre költött legkevesebbet a járványkiadásokon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]