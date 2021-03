Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be az ázsiai országgal szemben - számol be az Euronews.","shortLead":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió...","id":"20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c279ea21-2c7e-419e-8389-14ebba20d758","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","timestamp":"2021. március. 27. 11:38","title":"Elkezdték bojkottálni a Nike-t és a H&M-et Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8d32f9-4b2b-4591-a7c2-2b52b381f64f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint azt hitte a férfi, hogy a volt élettársa anyja miatt került börtönbe, Molotov-koktéllal akarta ezt megbosszulni.","shortLead":"A gyanú szerint azt hitte a férfi, hogy a volt élettársa anyja miatt került börtönbe, Molotov-koktéllal akarta ezt...","id":"20210325_Letartoztattak_a_ferfit_aki_Molotovkoktelt_dobott_a_volt_elettarsa_hazaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e8d32f9-4b2b-4591-a7c2-2b52b381f64f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c67952-a0fb-4461-9abc-ce4a487aff13","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Letartoztattak_a_ferfit_aki_Molotovkoktelt_dobott_a_volt_elettarsa_hazaba","timestamp":"2021. március. 25. 19:14","title":"Molotov-koktélt dobott a gyerekszobába egy férfi, aki anyósával akart leszámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hetedszer kérte az egészségügyi miniszter a hosszabbítást.","shortLead":"Már hetedszer kérte az egészségügyi miniszter a hosszabbítást.","id":"20210326_Csehorszag_szuksegallapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4516fb7c-ad46-4cd3-a86d-49d365843ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Csehorszag_szuksegallapot","timestamp":"2021. március. 26. 21:57","title":"Csehországban meghosszabbítják a szükségállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az indulás után vagy egy hibaüzenet jelenik meg, vagy egyáltalán nem elérhető a webhely. ","shortLead":"Nem sokkal az indulás után vagy egy hibaüzenet jelenik meg, vagy egyáltalán nem elérhető a webhely. ","id":"20210325_Oltas_regisztracio_honlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0bad1-4640-4545-90a1-d71910cd1bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_Oltas_regisztracio_honlap","timestamp":"2021. március. 25. 15:35","title":"Máris akadozik az oltásregisztrációt ellenőrző honlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért tüntetőkről szóló filmjét, így azt mégsem mutatják be. A FreeSZFE ugyanakkor azt mondja: a közösség nem tiltott be semmit.","shortLead":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért...","id":"20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b146454e-1cf6-46af-94b8-cb8588026a6b","keywords":null,"link":"/elet/20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 26. 00:27","title":"Mégsem mutatják be az SZFE-ről szóló filmet, a Partizán betiltásról, a FreeSZFE személyiségi jogokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e2a64-03df-4df7-bf80-bd345ca4ffcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új kameratechnológiáját elsőként a hétfőn debütáló új Mi Mix telefon kapja majd meg.","shortLead":"A Xiaomi új kameratechnológiáját elsőként a hétfőn debütáló új Mi Mix telefon kapja majd meg.","id":"20210326_folyekony_lencse_xiaomi_mi_mix_bionic_photography","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651e2a64-03df-4df7-bf80-bd345ca4ffcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecd44e7-6571-413a-8128-0f53beeb9158","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_folyekony_lencse_xiaomi_mi_mix_bionic_photography","timestamp":"2021. március. 26. 14:03","title":"Folyékony lencse lesz a Xiaomi új telefonjában, forradalmasíthatja a mobilos fotózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ásványgyűjtő rendelt Olaszországból két kalcitdarabot, az jelezhetett be.","shortLead":"Egy ásványgyűjtő rendelt Olaszországból két kalcitdarabot, az jelezhetett be.","id":"20210325_Radioaktiv_csomag_asvany_posta_pazmand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce168b26-a2a9-4f6b-adbc-96bb5cb40a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Radioaktiv_csomag_asvany_posta_pazmand","timestamp":"2021. március. 25. 17:41","title":"Radioaktív csomagot jelzett a posta készüléke Pázmándon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Divatszó. Egyszerű és egyértelmű fogalomnak tűnik a szabadság, pedig sok szempontból paradoxon. ","shortLead":"Divatszó. Egyszerű és egyértelmű fogalomnak tűnik a szabadság, pedig sok szempontból paradoxon. ","id":"20210325_Amit_megismerni_megszerezni_es_megszeretni_csak_a_bolcsek_tudnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6293d4c-6e8e-4130-98d4-3af620b8bc87","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210325_Amit_megismerni_megszerezni_es_megszeretni_csak_a_bolcsek_tudnak","timestamp":"2021. március. 25. 13:30","title":"Amit megismerni, megszerezni és megszeretni csak a bölcsek tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]