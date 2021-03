Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Varju László olvasta a kormánypárt fejére, hogy anyagi okok miatt nem rendeltek annyit az egyik legmodernebb nyugati vakcinából, amennyit lakosságarányosan lehetett volna, Dömötör Csaba az őszödi beszédet hozta fel válaszul.","shortLead":"A DK-s Varju László olvasta a kormánypárt fejére, hogy anyagi okok miatt nem rendeltek annyit az egyik legmodernebb...","id":"20210301_parlament_fidesz_dk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e438fdc5-b9e8-4743-bfef-7a2e05ec4713","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_parlament_fidesz_dk","timestamp":"2021. március. 01. 11:58","title":"Megkérdezték a Fideszt, miért nem vettünk több Moderna-vakcinát, gyurcsányozás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyes helyekről tömegével távoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. Van, ahol komplett osztályokon szűnhet meg az ellátás. A távozókat kérdeztük arról, mi jön most. ","shortLead":"Egyes helyekről tömegével távoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá az új...","id":"20210301_egeszsegguy_szerzodes_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca9f0a-41e4-419d-ba79-ae2606bce015","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_egeszsegguy_szerzodes_orvos","timestamp":"2021. március. 01. 17:00","title":"\"Inkább eladom az autóm, ha odáig fajul a helyzet\" - távozó és maradó egészségügyi dolgozókkal beszéltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Digitális Zöld Igazolás néven még márciusban bemutathatja az Európai Bizottság a vakcinaútlevélről szóló tervezetét. Ám az egész uniós tervet meghiúsíthatja, ha a magyar kormány nem szolgáltat adatot az oltás típusáról.","shortLead":"Digitális Zöld Igazolás néven még márciusban bemutathatja az Európai Bizottság a vakcinaútlevélről szóló tervezetét. Ám...","id":"20210301_Elbukhat_az_Europai_Bizottsag_vakcinautlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6200dbfb-c52e-4c6c-8976-2465fd55678e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210301_Elbukhat_az_Europai_Bizottsag_vakcinautlevel","timestamp":"2021. március. 01. 18:20","title":"Könnyen elbukhat az Európai Bizottság terve a vakcinaútlevelekről - részben Magyarország miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42608466-407f-43e5-9ed0-545c18f3be7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A színházak, klubok és éttermek is kinyitottak már Moszkvában, pedig az orosz fővárosban haltak meg a legtöbben a koronavírus-járvány miatt. A helyi vezetés a Szputnyik V vakcinára alapoz, az oltóanyagot minden moszkvai számára elérhetővé tették. A hatóságok 4 millió beoltott emberről beszélnek, független szakértők szerint viszont kozmetikázták a számokat, és korai a lazítás. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"A színházak, klubok és éttermek is kinyitottak már Moszkvában, pedig az orosz fővárosban haltak meg a legtöbben...","id":"20210301_GUM_aruhaz_oltas_moszkva_Szputnyik_V","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42608466-407f-43e5-9ed0-545c18f3be7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62d6c-f78a-4c66-9926-4393dd0c1fca","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_GUM_aruhaz_oltas_moszkva_Szputnyik_V","timestamp":"2021. március. 01. 09:36","title":"Már a GUM áruházban is oltják a moszkvaiakat a Szputnyik V-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5952ed3-4850-4224-8846-10294c998226","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közösségi oldalakon végigfutott egy jelenet, amely sokak számára tönkre tette volna a filmet.","shortLead":"A közösségi oldalakon végigfutott egy jelenet, amely sokak számára tönkre tette volna a filmet.","id":"20210301_Sokkolja_a_rajongokat_a_Titanic_alternativ_befejezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5952ed3-4850-4224-8846-10294c998226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02481f19-df3a-4d05-81e8-931e2f3bafea","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Sokkolja_a_rajongokat_a_Titanic_alternativ_befejezese","timestamp":"2021. március. 01. 10:54","title":"Sokkolja a rajongókat a Titanic alternatív befejezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem erősített hírek szerint a Microsoft több fontos eseményt is tarthat tavasszal. Az egyik főszereplője a nagy átalakításon átesett Windows 10 lehet.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a Microsoft több fontos eseményt is tarthat tavasszal. Az egyik főszereplője a nagy...","id":"20210301_microsoft_windows_10_sun_valley_frissites_10x_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d6d08b-7820-4f6d-8d60-53de7449a13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_microsoft_windows_10_sun_valley_frissites_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. március. 01. 15:03","title":"Érdemes figyelni a Microsoftra, jön \"az új Windows\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","shortLead":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","id":"20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa9623-3ba2-421a-9665-0d7fb24cd3d6","keywords":null,"link":"/360/20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Róth Elza: Heti nemzethalál – kultúrharc a Senki Szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványban elhunytak száma átlépte a 15 ezret.","shortLead":"A járványban elhunytak száma átlépte a 15 ezret.","id":"20210301_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc139b6d-918f-451b-a501-8e01160dacd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 01. 09:19","title":"Koronavírus: 84 ember meghalt, 4326 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]