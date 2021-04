Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek 224 761-en vannak.\r

","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek 224 761-en vannak.\r

","id":"20210331_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aae3a5f-eaca-43b4-a270-752bd0eb1086","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 31. 09:24","title":"Újabb 302 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91519b6-4f46-4fff-935f-79f6ba546c9e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az újságok női rovatai, a színes magazinok, a csak női munkákat publikáló kiadók mind-mind olyan részei a médiának, ahol a tartalmat nőkre szabják. Miért van szükség ezekre a cikkekre, könyvekre és történetekre? A választ a 20. század legnagyobb feministái fogják megadni, de a megértést segíti a sokszínű modern média is.","shortLead":"Az újságok női rovatai, a színes magazinok, a csak női munkákat publikáló kiadók mind-mind olyan részei a médiának...","id":"20210331_Miert_van_szukseg_noi_magazinokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91519b6-4f46-4fff-935f-79f6ba546c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b930ebfb-38bd-499b-b722-eaa876a668dc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210331_Miert_van_szukseg_noi_magazinokra","timestamp":"2021. március. 31. 19:15","title":"Miért van szükség női magazinokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7a9b9-00f6-4f37-bc4d-a7ce8bec565d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság első körben 170-265 lóerős változatokban érhető el.","shortLead":"Az újdonság első körben 170-265 lóerős változatokban érhető el.","id":"20210331_bearaztak_magyarorszagon_az_uj_mercedes_cosztalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a9b9-00f6-4f37-bc4d-a7ce8bec565d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3481e3-6879-4e64-b744-8fd3574c6f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_bearaztak_magyarorszagon_az_uj_mercedes_cosztalyt","timestamp":"2021. március. 31. 06:41","title":"Beárazták Magyarországon az új Mercedes C-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek dalait elérhetővé teszi. A Spotify egy új weboldallal próbálja bizonyítani, alaptalanok ezek a vádak.","shortLead":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek...","id":"20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5249dc05-cd05-4b09-981d-f0e656543cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","timestamp":"2021. március. 31. 10:03","title":"Érdekes weboldallal öntene tiszta vizet a pohárba a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban oszlik el, ami miatt világ döntő többségében újabb koronavírus-mutációk jelenhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban...","id":"20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67deb6b3-347c-4a30-8e9a-30fb349c8b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","timestamp":"2021. március. 31. 17:21","title":"Kemenesi Gábor: A vakcinák a tünetmentes fertőzés megjelenésétől is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488c2d97-e1c3-459c-97f6-42498acc7c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesternek írt válaszában Mager Andrea azt közölte: amennyiben Karácsony Gergely hivatalosan, írásban jelzi neki az igényét, biztosíthatja arról, hogy az intézmény június 30-ig az ingatlanban maradhat.","shortLead":"A főpolgármesternek írt válaszában Mager Andrea azt közölte: amennyiben Karácsony Gergely hivatalosan, írásban jelzi...","id":"20210331_mager_andrea_karacsony_gergely_szabolcs_utca_hajlektalanok_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488c2d97-e1c3-459c-97f6-42498acc7c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bb1591-3efe-4468-8c61-5069ddcd35d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_mager_andrea_karacsony_gergely_szabolcs_utca_hajlektalanok_korhaz","timestamp":"2021. március. 31. 12:35","title":"Mager miniszter azt írja, június végéig maradhat a Szabolcs utcában a hajléktalankórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846e3b37-c68f-4812-b7c3-6f5c3e6cded8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rolf Schnitzler helyére Chris Dinsdale lép március végétől. Az új vezérigazgató hat éve dolgozik a cégnél különböző vezető beosztásokban\r

","shortLead":"Rolf Schnitzler helyére Chris Dinsdale lép március végétől. Az új vezérigazgató hat éve dolgozik a cégnél különböző...","id":"20210330_budapest_airport_zrt_vezerigazgato_chris_dinsdale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846e3b37-c68f-4812-b7c3-6f5c3e6cded8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecec69b-ad2b-4383-a62c-bdd650d31385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_budapest_airport_zrt_vezerigazgato_chris_dinsdale","timestamp":"2021. március. 30. 19:12","title":"Lecserélik a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövedéki adó változása miatt kisebb lesz a teher az üzemanyagokon.","shortLead":"A jövedéki adó változása miatt kisebb lesz a teher az üzemanyagokon.","id":"20210401_uzemanyag_benzin_gazolaj_jovedeki_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0f6b2d-7445-4ccb-9ae7-4144d5bdf8d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_uzemanyag_benzin_gazolaj_jovedeki_ado","timestamp":"2021. április. 01. 07:21","title":"Csütörtökön nagyot csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]