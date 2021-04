Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","shortLead":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","id":"20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9451ba-8dce-41c5-a865-9f065d6b8b77","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","timestamp":"2021. április. 05. 18:22","title":"Nem blokkolja, de továbbra is lassítja a Twittert az orosz médiahatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","shortLead":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","id":"20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777660af-f861-4906-a80a-ef61d011ff06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","timestamp":"2021. április. 04. 19:18","title":"Több mint 377 ezer magyar érintett a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5d1eba-9def-4cd7-aadf-29e5b6072b39","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A kormányzati káosz megszűnt ugyan, de ami helyette lett, az közel sem stabilitás.","shortLead":"A kormányzati káosz megszűnt ugyan, de ami helyette lett, az közel sem stabilitás.","id":"20210406_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5d1eba-9def-4cd7-aadf-29e5b6072b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00253198-8c19-4400-93d0-a55fab6dfda6","keywords":null,"link":"/360/20210406_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. április. 06. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Se veled, se nélküled állapotban startol az új szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni. A Cambridge-i Egyetem kutatói most ennek veszélyeire igyekeznek felhívni a figyelmet.","shortLead":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni...","id":"20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6621bf-02ca-454b-bfce-cbe19a76a46e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","timestamp":"2021. április. 06. 14:03","title":"Képes átverni a mesterséges intelligenciát? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","shortLead":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","id":"20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9d04e2-9a18-4391-b931-ce277520b211","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","timestamp":"2021. április. 05. 14:30","title":"Koronavíruson átesettek utógondozásához adott ki ajánlást a Korányi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az enyhe tél miatt megnőtt a rágcsálók száma, így több táplálékuk lesz a lárváknak.","shortLead":"Az enyhe tél miatt megnőtt a rágcsálók száma, így több táplálékuk lesz a lárváknak.","id":"20210404_Kullancs_populacio_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db750e08-c79d-4b2c-aac0-0f7ea45f21aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Kullancs_populacio_nyar","timestamp":"2021. április. 04. 16:47","title":"A megszokottnál jóval több kullancs lehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap alatt kezelt ázsiaiak ellen megszaporodtak a gyűlölet-bűncselekmények.","shortLead":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap...","id":"202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ff7a1-7f32-4dcc-8499-1f013813b1ce","keywords":null,"link":"/360/202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","timestamp":"2021. április. 05. 16:00","title":"A gyűlölethullám elérte az ázsiai származású amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","shortLead":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","id":"20210406_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7251c8c9-7614-41d4-9f56-35a3125eba1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. április. 06. 08:56","title":"170 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]