[{"available":true,"c_guid":"4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","shortLead":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","id":"20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df2768-4575-430f-9540-26103ec843e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","timestamp":"2021. április. 05. 09:52","title":"Két számjegyű a visszaesés a boltoknál a lezárások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d4efd3-8d18-4868-87af-f8bdca0a4d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését.\r

\r

","shortLead":"1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését.\r

\r

","id":"20210406_Otven_eve_alakult_meg_az_LGT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d4efd3-8d18-4868-87af-f8bdca0a4d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fc3b05-dc39-492d-b3f6-0013b2de025e","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_Otven_eve_alakult_meg_az_LGT","timestamp":"2021. április. 06. 09:17","title":"Ötven éve alakult meg az LGT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","shortLead":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","id":"20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa8cb1-9237-4777-a968-7c9221bbd17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","timestamp":"2021. április. 05. 12:03","title":"Különleges szélerőművel termelne ingyen áramot egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79232dea-d9e7-40eb-9233-fd65c2c8bef7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fantáziát láthat (nem is alaptalanul) a Motorola a digitális tollal kiegészített telefonokban. Az eddigi Moto G Stylusok után egy újabb hasonló készülékkel rukkolhat ki.","shortLead":"Fantáziát láthat (nem is alaptalanul) a Motorola a digitális tollal kiegészített telefonokban. Az eddigi Moto G...","id":"20210404_motorola_denver_digitalis_tollal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79232dea-d9e7-40eb-9233-fd65c2c8bef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54335f79-2b83-4274-a07b-b9c799efec98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_motorola_denver_digitalis_tollal","timestamp":"2021. április. 04. 16:03","title":"Tollas telefonnal készül a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41de71d7-298e-41fe-8bcb-3bae477c68b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fagy, viharos szél, hózápor - legjobb ilyenkor otthon maradni!","shortLead":"Fagy, viharos szél, hózápor - legjobb ilyenkor otthon maradni!","id":"20210405_Kedden_visszajon_a_tel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41de71d7-298e-41fe-8bcb-3bae477c68b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dee038d-e99a-445e-bd8c-3f31afff97b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Kedden_visszajon_a_tel","timestamp":"2021. április. 05. 15:11","title":"Kedden visszajön a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","shortLead":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","id":"20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ea9a9-e042-4da4-b1e6-8b46de3b60e9","keywords":null,"link":"/elet/20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","timestamp":"2021. április. 06. 09:47","title":"A nemi szervét mutogatta repülés közben a Southwest Airlines egyik volt pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kért, de nem kapott rá engedélyt. ","shortLead":"Kért, de nem kapott rá engedélyt. ","id":"20210404_A_sajat_oltasat_sem_fotozhatta_le_egy_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b6509-98f8-4f40-b57e-82063e4223ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_A_sajat_oltasat_sem_fotozhatta_le_egy_ujsagiro","timestamp":"2021. április. 04. 21:20","title":"A saját oltását sem fotózhatta le egy újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák felpörgetik az oltást.","shortLead":"A franciák felpörgetik az oltást.","id":"20210405_NagyBritannia_egy_het_mulva_nyit_Franciaorszag_szigoru_korlatozasokat_vezet_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9c0c11-f72d-4370-ac9d-be1bdc2c8538","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_NagyBritannia_egy_het_mulva_nyit_Franciaorszag_szigoru_korlatozasokat_vezet_be","timestamp":"2021. április. 05. 21:08","title":"Nagy-Britannia egy hét múlva nyit, Franciaország szigorú korlátozásokat vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]