[{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre, akit nem oltottak be.","shortLead":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre...","id":"20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a253500-f820-4641-af43-c7730fd7ce26","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","timestamp":"2021. március. 21. 21:18","title":"Egy ausztrál légitársaság vezetője már biztos benne, hogy nem lehet utazni védőoltás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","shortLead":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","id":"20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391969cc-6864-4c79-ae6f-f84c770e0a36","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","timestamp":"2021. március. 21. 13:25","title":"1,5 évvel csökkenti a vezérigazgatók várható élettartamát egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének ötletéből faragott törvényjavaslatot, amely a területi kamaráktól a Parragh László vezette országos központhoz irányítaná az önkéntes kamarai hozzájárulás teljes összegét. A területi kamarák durva központosítást látnak a pénzek átcsatornázásában, és egyelőre a részleteket sem ismerik. Annyi már most is látható, hogy a változtatás legnagyobb vesztese a központi régió lesz, ami újabb csörtéhez vezetett múlt héten a budapesti és az országos kamara vezetője között. ","shortLead":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf982a0-3173-4dd1-9a99-d1a16c7d5555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","timestamp":"2021. március. 22. 12:26","title":"\"Ez a szokásos módszere Parragh elnök úrnak\" – Áll a bál a kamarai hozzájárulás einstandolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági vizsgán kell átesniük. ","shortLead":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági...","id":"20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3dac-c41f-48fc-8aba-5e96df483461","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","timestamp":"2021. március. 22. 16:53","title":"Oscar-jelölés közelébe kerülhet egy Molnár Áronnal és Lovas Rozival forgatott kisfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d066387c-3dcb-4a83-9a26-375215a5119c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mátraszentistváni Sípark élő Facebook-videóban közvetítette a havazást.","shortLead":"A Mátraszentistváni Sípark élő Facebook-videóban közvetítette a havazást.","id":"20210322_Belepte_a_ho_a_Matrat__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d066387c-3dcb-4a83-9a26-375215a5119c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17963e4-e525-45ce-a14f-4d8d967b387f","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Belepte_a_ho_a_Matrat__video","timestamp":"2021. március. 22. 09:55","title":"Belepte a hó a Mátrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5706c682-bd81-42a2-b708-1d58ab7d1ce6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség sokszor visszaengedi az áldozattal közös lakásba a bántalmazó felet. Egy brutális gyilkosság miatt szigorítanak a törvényeken.","shortLead":"A rendőrség sokszor visszaengedi az áldozattal közös lakásba a bántalmazó felet. Egy brutális gyilkosság miatt...","id":"20210321_Kedvenc_kocsmajukbol_is_kitilthatja_egy_brit_torveny_a_csaladon_beluli_eroszak_elkovetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5706c682-bd81-42a2-b708-1d58ab7d1ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9790234-528e-43d7-9c55-baf84d995265","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Kedvenc_kocsmajukbol_is_kitilthatja_egy_brit_torveny_a_csaladon_beluli_eroszak_elkovetoit","timestamp":"2021. március. 21. 13:13","title":"Kedvenc kocsmájukból is kitilthatja egy brit törvény a családon belüli erőszak elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is a koronavírus-járvány határozza meg a középiskolai tanulmányok lezárásának módját a szomszéd országban. Nálunk egyelőre normál vizsgákra kell készülni. \r

\r

","shortLead":"Idén is a koronavírus-járvány határozza meg a középiskolai tanulmányok lezárásának módját a szomszéd országban. Nálunk...","id":"20210322_Se_szobeli_se_irasbeli_erettsegi_nem_lesz_iden_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016433a1-b5b5-49f7-bcf6-e2fe688354aa","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Se_szobeli_se_irasbeli_erettsegi_nem_lesz_iden_Szlovakiaban","timestamp":"2021. március. 22. 13:13","title":"Se szóbeli, se írásbeli érettségi nem lesz idén Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rászállhattak az oltásellenesek.","shortLead":"Rászállhattak az oltásellenesek.","id":"20210321_Nepirtassal_vadoltak_meg_es_feljelentettek_Boldogkoi_Zsolt_professzort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ea95d-de25-4492-ab85-05bdfb0d58cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_Nepirtassal_vadoltak_meg_es_feljelentettek_Boldogkoi_Zsolt_professzort","timestamp":"2021. március. 21. 11:40","title":"Népirtással vádolták meg és feljelentették Boldogkői Zsolt professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]