A 24.hu értesülése szerint közbeszerzés nélkül kötött 750 millió forintos szerződést takarításra a Szegedi Tudományegyetem. Nemcsak a közbeszerzés elkerüléséről írt a portál, hanem arról is, hogy az intézmény beszerzési osztályán dolgozik az újonnan szerződött cég egyik volt tulajdonosa, aki a szerződés megkötésekor még érdekelt volt a vállalkozásban. Ráadásul a takarítási pluszpénzt más kari költségekből fedezheti az egyetem.

A Clean Star Complex Kft havi nettó 49 millió forintért vállalta az egyetemi intézmények takarítását, míg a csőd közelbe kerülő Master Clean Plus Kft mindezt 14,5 millió forintért igyekezett elvégezni havonta még a tavalyi évben. A 24.hu jutott hozzá a Szegedi Tudományegyetem és a Fidesz közeli cég takarítási szerződéséhez, amelyet tender kiírása nélkül kötöttek meg a felek. Azt is a 24.hu tudta meg, hogy a mostaninál harmadannyi pénzből takarító cég többször jelezte annak tulajdonosa szerint, hogy lehetetlen a szerződött pénzből elvégezni a feladatot, de az egyetem nem volt hajlandó emelni a tarifát.

Olyannyira nehéz helyzetbe került a Master Clean Kft, hogy az adószámát is felfüggesztették tavaly szeptemberben. A hvg.hu úgy tudja, hogy az akkor ott dolgozók bérével is rendszeresen csúsztak az év második felében, végül többeknek adósa is maradt a vállalkozás. Még decemberben hívta össze az új cég, a Clean Star Complex Kft a kivéreztetett vállalkozó dolgozóit azzal, hogy átveszik őket, és az is elhangzott, hogy itt bőven lesz pénz. Ez bejött, most többen azt mondták el a munkavállalók közül, hogy a korábbi cég elmaradt kifizetéseit is pótolják, de az órabérüket is megemelték. Tehát a dolgozók jól jöttek ki a munkáltató váltásból, az egyetemi karok viszont nem biztos, hogy jól járnak. A hvg.hu-hoz egyetemi körökből eljutott, hogy a kari költségvetést terheli a takarítási pluszköltség, míg más, az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó feladatok finanszírozását megszüntették.

A cég vezetője a helyi Fidesz stábhoz tartozik, Varga Róbert 2014-ben jelöltként indult az önkormányzati választáson, erről a hvg.hu már 2018-ban is írt, amikor a Clean Star Complex Kft ügyvezetője a minszki külgazdasági attasé közreműködésével tárgyalt építőanyagok beszerzéséről, amely a Paks II. beruházáshoz kapcsolódott volna, de ahogy az ügyvezető akkor lapunknak elmondta, a munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozó vállalkozás is latolgatta a lehetőségeket. A cég egyébként takarítással, munkaerő-kölcsönzéssel, és egyre intenzívebben építési projektekkel is foglalkozik.

Varga Róbert a politikában ugyan nem bizonyult szerencsésnek, de a vállalkozásban annál inkább, hiszen ettől kezdve sorozatosan nyerte a közbeszerzéseket. Főként a megyei kormányhivatal, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közbeszerzésein lett befutó. (2014-ben Szegeden Kothencz János volt a polgármester-jelölt, aki civilben a Szeged-Csanádi Egyházmegye gyermekvédelmi szakmai munkáját irányítja, koordinálja.)

Arra a hvg.hu sem talált magyarázatot, milyen indokkal kerülte el a Szegedi Tudományegyetem a közbeszerzés kiírását. A 24.hu-nak a Trancparency International megerősítette, hogy ilyen összeghatár esetén nem lehet elkerülni a tendereztetést, ahogy ezt tette egy közbeszerzési szakértő a hvg.hu-nak is. A szakértő szerint még az sem ad kibúvót a kiírás alól, hogy az előzőleg a szolgáltatást végző vállalkozó már nem tudja elvégezni a feladatot. A 24.hu megkereste a Szegedi Tudományegyetemet azzal is, hogy miért nem írták ki a közbeszerzést, de egyelőre nem kaptak választ.