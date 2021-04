Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája 5 év után most először alakította át komolyabban legnagyobb szabadidő-autóját.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája 5 év után most először alakította át komolyabban legnagyobb szabadidő-autóját.","id":"20210414_itt_a_megujult_skoda_kodiaq_245_loeros_rs_valtozatban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729631e2-3e5d-4ea4-97f9-8af0303c0052","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_itt_a_megujult_skoda_kodiaq_245_loeros_rs_valtozatban_is","timestamp":"2021. április. 14. 07:59","title":"Itt a megújult Skoda Kodiaq, 245 lóerős RS változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Most már óvatosan indulhat az újranyitás, hogy a cégeket is segítsék - döntött a svájci kormány.","shortLead":"Most már óvatosan indulhat az újranyitás, hogy a cégeket is segítsék - döntött a svájci kormány.","id":"20210414_Svajc_terasz_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bbac33-f3d9-4a8b-881d-8c5aa79b3c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Svajc_terasz_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 14. 21:10","title":"Svájcban napi 6 koronavírusos halálesetnél döntöttek úgy, hogy nyithatnak a teraszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981eb402-2666-4d7e-a726-cdabcbc2e2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon és a Zempléni-hegység körül viharos lesz a szél.","shortLead":"A Dunántúlon és a Zempléni-hegység körül viharos lesz a szél.","id":"20210414_havazas_hideg_aprilis_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=981eb402-2666-4d7e-a726-cdabcbc2e2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a375a1d-37ac-4f91-8f0b-11843b3bfc7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_havazas_hideg_aprilis_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 14. 05:32","title":"Tíz fok sem lesz szerdán, keleten havazás is várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb115e1-bf06-4b48-9cbf-fb4fde69ff70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál nemcsak a moderátorok dolgoznak azon, hogy a közösségi oldalról lekerüljenek a káros, a felhasználói feltételeket sértő tartalmak. 