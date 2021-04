Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz, a Facebook rendszere “kivetette magából”.","shortLead":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz...","id":"20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c0f9df-7b61-4a24-a446-cb43b15b8239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 10:33","title":"Tóth Vera élő videóban biztatott az oltás felvételére, de állítja, annyian jelentették, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49046e7-c026-4607-a037-381f906cfaa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet nem érti, hogy miért akkor kellett nyitni, amikor ennyire rosszak a járványügyi adatok. A PDSZ szerint az is gond, hogy a pedagógusok oltása csak a napokban kezdődött el, így nem alakulhat ki a megfelelő védettség április 19-re. \r

\r

","shortLead":"A szakszervezet nem érti, hogy miért akkor kellett nyitni, amikor ennyire rosszak a járványügyi adatok. A PDSZ szerint...","id":"20210414_PDSZ_kormany_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49046e7-c026-4607-a037-381f906cfaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30ed422-bae9-42d2-a0b7-46237dc00622","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_PDSZ_kormany_oktatas","timestamp":"2021. április. 14. 21:49","title":"PDSZ: A kormány beismerte, hogy nem hajlandó támogatni a rászorulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata ellenére megváltoztathatta a labdarúgócsapat címerét.","shortLead":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata...","id":"20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1e49f4-7ef5-4ab3-b7ef-2a4167810bce","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","timestamp":"2021. április. 16. 14:24","title":"Újpesti címervita: az Alkotmánybíróság az UTE-nak adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18–59 éves helyett új korosztályi meghatározás került a listára: 16–18–59 éves.","shortLead":"A 18–59 éves helyett új korosztályi meghatározás került a listára: 16–18–59 éves.","id":"20210414_oltasi_rend_valtozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e69b9f-eb7c-4e5f-8bc4-8fdd61128988","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_oltasi_rend_valtozas","timestamp":"2021. április. 14. 21:07","title":"Megváltoztatták az oltási rendet, már 16–18 éveseket is felvesznek a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c003d3-b0d8-42d9-bfff-02efe08373fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban csak annyit lehetett tudni, valamikor „az évtizedben” érkezhet. ","shortLead":"Korábban csak annyit lehetett tudni, valamikor „az évtizedben” érkezhet. ","id":"20210416_Mar_2025ben_jon_az_elso_elektromos_Ferrari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c003d3-b0d8-42d9-bfff-02efe08373fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be17b08f-4e26-47ad-a417-1bb5fc197e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Mar_2025ben_jon_az_elso_elektromos_Ferrari","timestamp":"2021. április. 16. 12:54","title":"Már 2025-ben jön az első elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái szerepeltek.","shortLead":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái...","id":"20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3166b3-e980-4861-b012-2118c647e583","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","timestamp":"2021. április. 15. 21:31","title":"Karácsony bemutatott egy térképet, ami szerint a kínai egyetem mégis a Diákváros területén lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","id":"20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3847d66c-55ff-46c6-bb5d-922b45c58c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","timestamp":"2021. április. 15. 12:32","title":"Donald Tusk odamondott az illiberális válságkezelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország továbbra is a legutolsók között van az unión belül a korrupció szintjét tekintve. Tavalyhoz képest csupán annyi a változás, hogy Bulgária egy helyet lépett előre, így a magyar, a román és a bolgár kormány együtt „büszkélkedhet” a sereghajtó címmel. Ezt a Transparency International most nyilvánosságra hozott jelentése tartalmazza.\r

\r

","shortLead":"Magyarország továbbra is a legutolsók között van az unión belül a korrupció szintjét tekintve. Tavalyhoz képest csupán...","id":"20210415_Elemzes_Jarvanyszeru_a_korrupcio_a_vilagban_Magyarorszag_sereghajto_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83384422-4b9c-4227-8ef8-d5c53c23e9bd","keywords":null,"link":"/360/20210415_Elemzes_Jarvanyszeru_a_korrupcio_a_vilagban_Magyarorszag_sereghajto_az_EUban","timestamp":"2021. április. 15. 07:24","title":"Elemzés: Járványszerű a korrupció a világban, Magyarország sereghajtó az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]