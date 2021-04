Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094024f6-f2c0-49a3-be42-5c456ba3c1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","timestamp":"2021. április. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gyorsan érnek a mai gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Lerontották az óriási amerikai pénzintézet fenntarthatósági minősítését azt követően, hogy megbukott a labdarúgó Európai Szuperliga ötlete – írja a londoni The Guardian.","shortLead":"Lerontották az óriási amerikai pénzintézet fenntarthatósági minősítését azt követően, hogy megbukott a labdarúgó...","id":"20210422_A_JP_Morgan_is_rafazhat_a_Szuperliga_bukasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b5d1e9-f9eb-4ca9-a9b8-040bd1a06bbb","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_A_JP_Morgan_is_rafazhat_a_Szuperliga_bukasaba","timestamp":"2021. április. 22. 13:39","title":"A JP Morgan is ráfázhat a Szuperliga bukására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait. 