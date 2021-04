Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mik az alternatív lehetőségek, ha nem vagyunk jogosultak a hitelre vagy olyan felújítást végeznénk, amire nem jár támogatás?","shortLead":"Mik az alternatív lehetőségek, ha nem vagyunk jogosultak a hitelre vagy olyan felújítást végeznénk, amire nem jár...","id":"20210428_lakasfelujitasi_hitel_kivaltas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d00e39-eaea-434c-8134-a8e151d69af5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_lakasfelujitasi_hitel_kivaltas_bank360","timestamp":"2021. április. 28. 10:50","title":"Mennyivel kell többet fizetnem, ha nem vagyok jogosult a lakásfelújítási hitelre, de mégis felújítanék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2021. április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első megrendezett magyar film. A Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére a televíziók és a streamingszolgáltók is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszönhetően száznál is több kiváló magyar filmet nézhetünk tévében és online.","shortLead":"2021. április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első megrendezett magyar film. A Nemzeti...","id":"20210427_Magyar_film_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28144548-c700-40f3-8391-5baec922adc8","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Magyar_film_napja","timestamp":"2021. április. 27. 10:47","title":"Szerelem, A tanú, Rossz versek, Saul fia – egész hétvégén magyar filmeket ünnepelnek a tévécsatornák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő képességének teljes megszűnését\". ","shortLead":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő...","id":"20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31904532-0c60-45bf-b4eb-a90dae704bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","timestamp":"2021. április. 28. 09:34","title":"Bíróságon megy neki a Fertő tavi építkezésnek a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A jövő évi költségvetés tervezete szerint a kormány a GDP 5,9 százalékára rúgó összeggel költene többet, mint amennyi bevétel várható. A Költségvetési Tanács szerint ez nemhogy indokolatlan, de a gazdaság esetleges túlfűtése miatt veszélyes. A Pénzügyminisztérium szerint kell a pénz az újraindításhoz, és egyébként az uniós átlag rosszabb.","shortLead":"A jövő évi költségvetés tervezete szerint a kormány a GDP 5,9 százalékára rúgó összeggel költene többet, mint amennyi...","id":"20210428_A_kormany_2022ben_72_ezer_milliard_forinttal_akar_tulnyujtozni_a_takarojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a655617-19e6-45ca-b1fb-7a5d217634a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_A_kormany_2022ben_72_ezer_milliard_forinttal_akar_tulnyujtozni_a_takarojan","timestamp":"2021. április. 28. 11:15","title":"A kormány 2022-ben 7,2 ezer milliárd forinttal akar túlnyújtózni a takaróján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36cbe796-5c87-437e-a87a-844a877b29e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal is gyanúsítják a brazil elnököt, hogy sikkasztott a koronavírus elleni védekezésre szánt forrásokból. A bizottságban nem lesznek többségben Jair Bolsonaro támogatói.","shortLead":"Azzal is gyanúsítják a brazil elnököt, hogy sikkasztott a koronavírus elleni védekezésre szánt forrásokból...","id":"20210427_bolsonaro_koronavirus_mulasztasok_vizsgalobizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36cbe796-5c87-437e-a87a-844a877b29e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca144e2a-7237-4820-884c-39d2ecbabd97","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_bolsonaro_koronavirus_mulasztasok_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. április. 27. 21:28","title":"Szenátusi bizottság vizsgálja Bolsonaro járványkezelésének hiányosságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4c7ec8-b1d1-4b78-865e-10af3daab29d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az emberek általában rossz kockázatbecslők, ami fokozott veszélyhelyzetekben, mint a járvány is, megbosszulhatja magát. Mikromortok és microlife-ok segítenek az esélyek jobb felmérésében.","shortLead":"Az emberek általában rossz kockázatbecslők, ami fokozott veszélyhelyzetekben, mint a járvány is, megbosszulhatja magát...","id":"20210427_mikromort_microlife_kockazat_astrazeneca_trombozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4c7ec8-b1d1-4b78-865e-10af3daab29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1419e2d9-f799-4bf8-8fbf-3ec616a632ad","keywords":null,"link":"/360/20210427_mikromort_microlife_kockazat_astrazeneca_trombozis","timestamp":"2021. április. 27. 14:00","title":"Ugyanakkora eséllyel végzetes 30 kilométer gyaloglás, mint a vakcina okozta vérrög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910933cf-4619-437b-9b08-f97f331172ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a Facebookon tette közzé az örömhírt.","shortLead":"Az énekesnő a Facebookon tette közzé az örömhírt.","id":"20210428_Megszuletett_Szaloki_Agi_kisfia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910933cf-4619-437b-9b08-f97f331172ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285c2339-b259-4ce5-bc5e-4367b7bc06f8","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Megszuletett_Szaloki_Agi_kisfia","timestamp":"2021. április. 28. 11:14","title":"Megszületett Szalóki Ági kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]