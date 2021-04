Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"779f0d92-c17f-4356-8421-9efbd56a5dfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel fél évvel ezelőtt mutatta be az Apple saját lapkakészletét, az Apple M1-et, ami több szempontból is lenyűgözte a techvilágot. A legutóbbi hírek szerint pedig már a folytatás is érkezik nemsokára.","shortLead":"Közel fél évvel ezelőtt mutatta be az Apple saját lapkakészletét, az Apple M1-et, ami több szempontból is lenyűgözte...","id":"20210428_apple_m2_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779f0d92-c17f-4356-8421-9efbd56a5dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ecf9e-e069-484a-a8c2-64ea245f8f70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_m2_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2021. április. 28. 19:33","title":"Hamarosan jön az Apple M2 chip, és jó eséllyel mindent visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple vezetői között korábban több levélváltás is történt arról, hogy az iMessage üzenetküldőt jó lenne az androidos eszközök számára is elérhetővé tenni. A dologból végül mégsem lett semmi.","shortLead":"Az Apple vezetői között korábban több levélváltás is történt arról, hogy az iMessage üzenetküldőt jó lenne az androidos...","id":"20210428_apple_imessage_android_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bbb4dd-3c0b-46d0-b6d3-52378d538cf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_imessage_android_uzenetkuldes","timestamp":"2021. április. 28. 19:21","title":"Egy per miatt derült ki, miért nem készítette el soha az Apple az iMessage-et Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","shortLead":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","id":"20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507f74ae-bcc5-4a5f-914c-6ac86c3e6746","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","timestamp":"2021. április. 28. 17:30","title":"Kásler: Hétfőtől újrandulhat az egynapos sebészeti ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene lazítani a korlátozásokon, mert csak ezekben a hetekben éri el az 50–60 százalékot a beoltottak aránya.","shortLead":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene...","id":"20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42527a2-823a-4550-aa1a-12f31d1ca64c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 29. 08:33","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáció ellen is védhet, de egy harmadik adag is kelleni fog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben lehet megtalálni az oltásunkat.","shortLead":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben lehet megtalálni az oltásunkat.","id":"20210428_oltas_eeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf951e-3570-4807-8cec-5bbbc22356e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_oltas_eeszt","timestamp":"2021. április. 28. 19:04","title":"Így tudja ellenőrizni, hogy rögzítették-e az oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes politikusnak négyhavi fizetésének megfelelő összeget kell befizetnie büntetésként, amiért két szakrendelő ügyében a pénzügyminiszter segítségét kérte, miközben videózott.","shortLead":"A párbeszédes politikusnak négyhavi fizetésének megfelelő összeget kell befizetnie büntetésként, amiért két szakrendelő...","id":"20210427_tordai_bence_buntetes_kover_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfd771-fb32-4606-af1e-5a125808cd67","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_tordai_bence_buntetes_kover_laszlo","timestamp":"2021. április. 27. 16:21","title":"Megszavazta Tordai Bence 8,2 milliós büntetését a kormánytöbbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat. Egy újabb kutatás is negatív eredményt mutat.","shortLead":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat...","id":"20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e9864a-3c79-4e30-a269-4d151d2ea938","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","timestamp":"2021. április. 29. 12:03","title":"Melyik iPhone mennyire fogy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]