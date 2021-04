Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","shortLead":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","id":"20210428_II_erzsebet_online_audiencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c6fe0-9c84-4968-a022-28819fa3a087","keywords":null,"link":"/elet/20210428_II_erzsebet_online_audiencia","timestamp":"2021. április. 28. 08:19","title":"Először jelent meg nyilvánosan II. Erzsébet Fülöp herceg temetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből. Ez különösen annál a cégnél számít nagy dolognak, amelynél már egy éve is a világ egyik legnagyobb bevételt elkönyvelő vállalatáról beszélhettünk.","shortLead":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből...","id":"20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd26b7c-ed23-4c0d-b4da-1844d8bcb63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","timestamp":"2021. április. 28. 23:30","title":"Bedurrantak az Apple rakétái, úgy tűnik, mindenki iPhone-t akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszter szerint már kifejeztük szolidaritásunkat Csehország felé, egyéb lépést nem tervez a cseh diplomaták kiutasítása miatt.\r

","shortLead":"A miniszter szerint már kifejeztük szolidaritásunkat Csehország felé, egyéb lépést nem tervez a cseh diplomaták...","id":"20210428_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_orosz_diplomatak_kiutasitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dafed8-fa6a-4916-bcaf-1d7d293df5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_orosz_diplomatak_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 28. 19:50","title":"Szijjártó: Magyarország nem tervezi orosz diplomaták kiutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma is csökken, az oltásokkal is jól haladunk, de az elhunytak száma nagyon magas maradt.","shortLead":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan...","id":"20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c7eba0-f50d-47dd-a44c-40ec4a2204ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 28. 08:51","title":"188 újabb áldozata van a koronavírusnak, egy nap alatt 95 ezer embert oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma a február végi szintre csökkent.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma a február végi szintre csökkent.","id":"20210429_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78546bf2-26d4-425c-a387-ca24a5c553c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 29. 09:10","title":"186 újabb áldozata van a járványnak, 3,87 millió az oltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 3 millió 870 ezer ember kapta meg legalább az első oltását Magyarországon, így valószínűleg napokon belül meglesz a 4 millió beoltott, és érvénybe lépnek a védettségi igazolványhoz is kötött újabb lazítások. A további döntésekről és a koronavírus-helyzetről tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tájékoztat a kormányinfón. ","shortLead":"Már több mint 3 millió 870 ezer ember kapta meg legalább az első oltását Magyarországon, így valószínűleg napokon belül...","id":"20210429_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128f2e85-6fbc-4e82-b2f6-0e2533d67eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 29. 11:15","title":"Gulyás: Ötmillió beoltott után meg lehet tartani a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll összehangolatlanságának és hanyagságának következménye.","shortLead":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll...","id":"20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f68341-db6f-449a-a509-2530062bf528","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","timestamp":"2021. április. 28. 20:41","title":"A törökök szerint nem azért kanapéztatták Von der Leyent, mert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egyelőre nem tervezi a kormány a külügyminiszter szerint.","shortLead":"Ezt egyelőre nem tervezi a kormány a külügyminiszter szerint.","id":"20210427_szijjarto_peter_hatarzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dacf4a-a2f4-4ed2-b374-58a14ba9cb68","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_szijjarto_peter_hatarzar","timestamp":"2021. április. 27. 19:31","title":"Szijjártó szerint a határzár feloldása “még kicsit odébb van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]