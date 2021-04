Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átlagosan 11,3 éves autókat hoznak be Magyarországra, de a 15 év feletti autók aránya gyorsan nő.","shortLead":"Átlagosan 11,3 éves autókat hoznak be Magyarországra, de a 15 év feletti autók aránya gyorsan nő.","id":"20210430_szigoritasok_egyre_oregebb_autokat_behozatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf73047a-f657-4608-b8fb-463ef11874cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_szigoritasok_egyre_oregebb_autokat_behozatal","timestamp":"2021. április. 30. 14:57","title":"Hiába a szigorítások, egyre öregebb autók özönlenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019-ben házasodtak össze.\r

","shortLead":"2019-ben házasodtak össze.\r

","id":"20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ec677-8fce-414a-a872-a0a939e1d9d4","keywords":null,"link":"/elet/20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","timestamp":"2021. április. 30. 06:16","title":"Válik Schmuck Andor és 26 évvel fiatalabb párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kreml szóvivője egyelőre nem konkretizálta, hogy pontosan mivel készülnének a két országgal szemben.","shortLead":"A Kreml szóvivője egyelőre nem konkretizálta, hogy pontosan mivel készülnének a két országgal szemben.","id":"20210429_Moszkva_megfenyegette_Csehorszagot_es_Bulgariat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5561500-f2ec-424d-995b-fc0137c0a47e","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_Moszkva_megfenyegette_Csehorszagot_es_Bulgariat","timestamp":"2021. április. 29. 18:33","title":"Moszkva megfenyegette Csehországot és Bulgáriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem is szabhatott volna ki büntetéseket a zárást megszegőkkel szemben.","shortLead":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem...","id":"20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1c3f9e-7d6c-4326-a422-b713e23bd5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","timestamp":"2021. április. 30. 21:38","title":"Jogellenes volt a belga éttermek és kávéházak bezárása a bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ismerős, amikor egy honlap megnyitásánál azonnal felugrik a kérdés, milyen adatainkat akarjuk megosztani a szolgáltatóval? Na, az EU miatt van. A magyarok az uniós átlaghoz hasonlóan tudatosak az online térben. De van hova fejlődni.","shortLead":"Ismerős, amikor egy honlap megnyitásánál azonnal felugrik a kérdés, milyen adatainkat akarjuk megosztani...","id":"20210429_Adatvedelem_az_online_terben_a_sutik_tamadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4812cc-65a5-4cf0-a83d-6f4f51f24c16","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_Adatvedelem_az_online_terben_a_sutik_tamadasa","timestamp":"2021. április. 29. 17:08","title":"Adatvédelem az online térben: a sütik támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő emlékeztetett, hogy a teljes védettség két héttel a második dózis után alakul ki. Hiába oltanak be 4 millió embert szombatra, közülük csak kevesebb mint másfél millióan lesznek immunisak.\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértő emlékeztetett, hogy a teljes védettség két héttel a második dózis után alakul ki. Hiába...","id":"20210429_Lantos_Gabriella_szerint_meg_korai_beengedni_a_nezoket_a_Fradimeccsre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9af4b3-e600-4d9d-a65e-be27f265f99e","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Lantos_Gabriella_szerint_meg_korai_beengedni_a_nezoket_a_Fradimeccsre","timestamp":"2021. április. 29. 19:29","title":"Lantos Gabriella szerint még korai beengedni a nézőket a Fradi-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztáson induló eddig megismert jelöltek között toronymagasan vezet a kerület momentumos alpolgármestere.","shortLead":"Az előválasztáson induló eddig megismert jelöltek között toronymagasan vezet a kerület momentumos alpolgármestere.","id":"20210430_orosz_anna_ujbuda_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082e99ff-61d1-4bd2-8441-0bd86b67f3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_orosz_anna_ujbuda_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 30. 19:10","title":"Felmérés: Orosz Anna a legnépszerűbb ellenzéki jelölt Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Viharos szélre és jégesőre is számítani kell május elsején.","shortLead":"Viharos szélre és jégesőre is számítani kell május elsején.","id":"20210430_idojaras_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f801998-53a1-4964-9615-6037ffefb464","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_idojaras_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 30. 19:54","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]