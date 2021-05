Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d3d7d98-b285-4bd7-9cc2-edac3582246b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A DYMA MM Kft. hárommillió forintos mínuszban zárta 2020-at.","shortLead":"A DYMA MM Kft. hárommillió forintos mínuszban zárta 2020-at.","id":"20210503_Majka_DYMA_MM_veszteseges_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d3d7d98-b285-4bd7-9cc2-edac3582246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc90552-62ff-4280-87c8-bca64b22bb42","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Majka_DYMA_MM_veszteseges_osztalek","timestamp":"2021. május. 03. 16:01","title":"Majka cége veszteséges volt tavaly, de kifizettek 30 millió forint osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába igyekszik erősödő nagyhatalomnak beállítani országát az orosz államfő, a számok egészen mást mutatnak. Az 1999-ben hatalomra jutott politikus országlása alatt Oroszország elmulasztotta talán az utolsó modernizálási lehetőséget is.","shortLead":"Hiába igyekszik erősödő nagyhatalomnak beállítani országát az orosz államfő, a számok egészen mást mutatnak...","id":"202116_putyin_oroszorszaga_leszallo_agban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b928ea-e19e-42d7-baa2-cf80f4780f31","keywords":null,"link":"/360/202116_putyin_oroszorszaga_leszallo_agban","timestamp":"2021. május. 03. 13:00","title":"Putyin Oroszországa leszálló ágban: több vodka, burjánzó korrupció, országló oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna. A Kult és az Élet + Stílus cikkeiben így tükröződött az elmúlt hónap.","shortLead":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna...","id":"20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f92f389-ce48-4325-94d8-63ccfdbe50fa","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","timestamp":"2021. május. 02. 18:00","title":"Várkonyi Andrea megnyitotta az esküvőszezont, Orbán Viktor meg a teraszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül szavazott az Európa Tanácsban többször is az emberi jogok ellen, amikor az azerbajdzsáni jogsértésekről volt szó. A Süddeutsche Zeitung azonban úgy tudja, hogy a CDU-CSU több politikusa mellett további személyek is a hatóságok látókörébe kerültek.","shortLead":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül...","id":"20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef9be-ab83-4403-bc08-ab25d8d0fea2","keywords":null,"link":"/360/20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","timestamp":"2021. május. 03. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Német kormánypárti politikusoknak is mentek azeri kenőpénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297aeff5-8a89-470b-821e-aed1c1955880","c_author":"","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasbólmentő tűzoltójárművel a tetőteraszról mentettek ki.\r

\r

","shortLead":"A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasbólmentő tűzoltójárművel...","id":"20210502_Teljesen_kiegett_egy_lakas_Budapesten_11_embert_menekitettek_ki_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297aeff5-8a89-470b-821e-aed1c1955880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf7eb8-d6e3-49d4-a1af-ca27989b3c3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210502_Teljesen_kiegett_egy_lakas_Budapesten_11_embert_menekitettek_ki_a_tuzoltok","timestamp":"2021. május. 02. 08:32","title":"Teljesen kiégett egy lakás Budapesten, 11 embert menekítettek ki a tűzoltók - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi kárt tett egy utasváróban és egy rendezvényhajóban is.","shortLead":"A két férfi kárt tett egy utasváróban és egy rendezvényhajóban is.","id":"20210503_Ugyeszseg_Vademeles_csuzli_uveggolyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c49ade1-05ef-48bf-98f4-214c0cbb3e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Ugyeszseg_Vademeles_csuzli_uveggolyo","timestamp":"2021. május. 03. 10:40","title":"Csúzliból kilőtt üveggolyókkal tört-zúzott két fiatal Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","shortLead":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","id":"20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0d8de-fc98-482b-a9e3-baa4a8739980","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","timestamp":"2021. május. 03. 12:14","title":"Cenzúra, homofóbia, politika – egy koncertből lett közéleti vita Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét és Gyurcsány Ferenc feleségét nevezte meg a Demokratikus Koalíció a párt miniszterelnök-jelöltjének. Egy Dobrev-Jakab-Karácsony küzdelem a legvalószínűbb jelen állás szerint. Bár Karácsony Gergely egyelőre még hallgat.","shortLead":"Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét és Gyurcsány Ferenc feleségét nevezte meg a Demokratikus Koalíció a párt...","id":"20210502_Bejelentette_a_DK_hogy_kit_jelolnek_miniszterelnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff450525-cac0-45f2-b5b3-ed7d262a15cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Bejelentette_a_DK_hogy_kit_jelolnek_miniszterelnoknek","timestamp":"2021. május. 02. 15:17","title":"Bejelentette a DK: Dobrev Klára a párt miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]