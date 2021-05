Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt kulcsszót, ezeknek fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénesnek most ezekből kellett ihletet merítenie: oltáskáosz, kormányinfluenszer, potyázás, nagyvonalúság, b-közép.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt...","id":"20210430_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48862cff-de4d-4f2b-8b82-1a8de15cd8a3","keywords":null,"link":"/360/20210430_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. május. 02. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes szerint engedjük el ezt a sorbanállós, Fradi-meccses hetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyot lassult az oltási tempó a pénteki Pfizer-naphoz képest.","shortLead":"Nagyot lassult az oltási tempó a pénteki Pfizer-naphoz képest.","id":"20210502_101_ember_hunyt_el_4_millio_64_ezer_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e5567a-6b69-4690-93e6-600fb02dba38","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_101_ember_hunyt_el_4_millio_64_ezer_beoltott","timestamp":"2021. május. 02. 09:13","title":"101 ember hunyt el, 4 millió 64 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381663ac-efbb-414f-b9df-4d3f13e43570","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fotók a Széchenyi fürdőből.","shortLead":"Fotók a Széchenyi fürdőből.","id":"20210501_Oltasigazolvanyellenorzes_rengeteg_ferohely__megnyitottak_a_furdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=381663ac-efbb-414f-b9df-4d3f13e43570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5976713b-5028-4e40-8b76-b7f197f3c3d7","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Oltasigazolvanyellenorzes_rengeteg_ferohely__megnyitottak_a_furdok","timestamp":"2021. május. 01. 18:10","title":"Oltásigazolvány-ellenőrzés, rengeteg férőhely - megnyitottak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3a3bf0-6d00-487d-b0a8-9a88555efbd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére senki sem sérült meg, az ügy már a rendőrség előtt.","shortLead":"Szerencsére senki sem sérült meg, az ügy már a rendőrség előtt.","id":"20210502_Vajon_mit_gondolhatott_ez_az_autos_amikor_igy_kezdett_elozni_Nagykanizsa_kornyeken__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3a3bf0-6d00-487d-b0a8-9a88555efbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f427853-ea57-4880-8879-0c4e448673e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Vajon_mit_gondolhatott_ez_az_autos_amikor_igy_kezdett_elozni_Nagykanizsa_kornyeken__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:59","title":"Vajon mit gondolhatott ez az autós, amikor így kezdett előzni Nagykanizsa környékén? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ec5323-aea5-4a4c-a6dc-678831b8cbca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Netflix négyrészes dokumentumfilmje igyekszik rekonstruálni a világ egyik legérthetetlenebb műkincsrablását.","shortLead":"A Netflix négyrészes dokumentumfilmje igyekszik rekonstruálni a világ egyik legérthetetlenebb műkincsrablását.","id":"202117_film__vakvaganyok_a_vilag_legnagyobb_mukincsrablasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ec5323-aea5-4a4c-a6dc-678831b8cbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a43d1cb-c8e7-441c-bc70-42158f3b42a2","keywords":null,"link":"/360/202117_film__vakvaganyok_a_vilag_legnagyobb_mukincsrablasa","timestamp":"2021. május. 01. 14:00","title":"Harminc éve rejtély, hogy kik álltak a világ legnagyobb műkincsrablása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c69f07-e768-4c30-ba62-211488318eaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saroltáról már rég nem készült hivatalos fotó. ","shortLead":"Saroltáról már rég nem készült hivatalos fotó. ","id":"20210502_Sarolta_hercegno_szuletesnapi_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c69f07-e768-4c30-ba62-211488318eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5867ac-fec2-4b14-8b52-75e81b30b2c1","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Sarolta_hercegno_szuletesnapi_foto","timestamp":"2021. május. 02. 17:27","title":"Hatéves lett Sarolta hercegnő, új fotót tett róla közzé a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9966fe-0adc-4c6b-be6b-fb1baeec3a96","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Chatbotba ültette át Ian Livingstone híres kalandjátékát, Az országút harcosát a magyar Talk-A-Bot. A nagyvállalati chatbotokat építő startup egyik alapítójának jatékszenvedélyéből fakadó ötlet elnyerte lapozgatós könyv szerzőjének jóváhagyását is, így hivatalos formában játszható a Facebook Messengeren és a Viberen.","shortLead":"Chatbotba ültette át Ian Livingstone híres kalandjátékát, Az országút harcosát a magyar Talk-A-Bot. A nagyvállalati...","id":"20210502_ian_livingstone_az_orszagut_harcosa_freeway_fighter_lapozgatos_konyv_kalandajtek_viber_facebook_messenger_talk_a_bot_chatbot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c9966fe-0adc-4c6b-be6b-fb1baeec3a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45605b75-83cc-4f20-b432-bd9f44a28807","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_ian_livingstone_az_orszagut_harcosa_freeway_fighter_lapozgatos_konyv_kalandajtek_viber_facebook_messenger_talk_a_bot_chatbot","timestamp":"2021. május. 02. 19:03","title":"Visszatért a legenda: Messengeren és Viberen is játszhat Az országút harcosával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","id":"20210501_otoslotto_nyeremenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660d93f-4a62-4365-8903-2088ad647001","keywords":null,"link":"/elet/20210501_otoslotto_nyeremenyek","timestamp":"2021. május. 01. 20:41","title":"Ezt az öt számot biztosan nem találta el a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]