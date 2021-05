Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","shortLead":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","id":"20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fabd27b-c9f5-4135-83c2-edc22f3fb185","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","timestamp":"2021. május. 04. 12:50","title":"Nem sok jót sejtet a visszatérő Dexter új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","shortLead":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","id":"20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617865b-56df-493f-8759-7e68299c34fd","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 04. 15:01","title":"Egy veszprémi étterem azt kérte, másfajta tálcát használjanak az oltottak és a nem oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi, mondhatni óvatos bemutatkozás után az idei év slágertermékei lehetnek az összehajtható telefonok. Egyre több gyártó rukkol ki ilyen eszközzel, és hamarosan az Apple is közöttük lehet. Pedig az iPhone-osokat – egyelőre – nem hozza túlságosan lázba ez a készüléktípus.","shortLead":"A tavalyi, mondhatni óvatos bemutatkozás után az idei év slágertermékei lehetnek az összehajtható telefonok. Egyre több...","id":"20210503_apple_osszehajthato_telefonok_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f3b5e3-c62c-4d22-a0e8-d6710ce642c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_osszehajthato_telefonok_iphone","timestamp":"2021. május. 03. 12:03","title":"Nem igazán érdekli az iPhone-osokat az összehajtható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi elképzeléssel intelligens otthoni eszközzé alakulhatnak a régi telefonok.","shortLead":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi...","id":"20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a86d71-4eb1-46fc-af67-f1fa24c26077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","timestamp":"2021. május. 03. 11:03","title":"Új ötlet a Samsungtól: így hasznosíthatja megunt okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969f58ef-120b-415a-a0d9-9ac91fbcfc76","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszatér az '50-es évek egy klasszikusa, a kabinos Messerschmitt. A pilótafülkére emlékeztető egyszemélyes jármű, amelybe fölülről lehet beszállni, ezúttal elektromos hajtással készül. ","shortLead":"Visszatér az '50-es évek egy klasszikusa, a kabinos Messerschmitt. A pilótafülkére emlékeztető egyszemélyes jármű...","id":"202117_emesserschmitt_jon_akabinos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=969f58ef-120b-415a-a0d9-9ac91fbcfc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab1741e-0986-4b78-9ee3-7e1e2c8599dd","keywords":null,"link":"/360/202117_emesserschmitt_jon_akabinos","timestamp":"2021. május. 04. 10:00","title":"Visszatér a legendás Messerschmitt, elektromos autó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","shortLead":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","id":"20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d93d3-bd35-4e71-bf00-baee1a498bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 03. 12:17","title":"Müller: 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","id":"20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a6d769-71b3-412e-b447-d1ba9af20f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 04. 09:09","title":"137 újabb áldozata van a koronavírusnak, 726 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c86395-8c6e-49e6-aff0-17148eaf8c29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bécsi kereskedők 116 napig kényszerültek zárva tartani üzleteiket.","shortLead":"A bécsi kereskedők 116 napig kényszerültek zárva tartani üzleteiket.","id":"20210503_becs_vasarlas_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c86395-8c6e-49e6-aff0-17148eaf8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b51a09-c1d2-4fbf-955b-4676485de90b","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_becs_vasarlas_korlatozas","timestamp":"2021. május. 03. 21:57","title":"Bécsben megrohamozták az üzleteket a vásárlók, miután feloldották a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]