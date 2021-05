Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA előírása szerint fel kell tüntetni a vérrögképződés esetleges veszélyét az oltóanyag leírásában. Hangsúlyozták: a vakcina előnyei felülmúlják az esetleges mellékhatásokat.","shortLead":"Az EMA előírása szerint fel kell tüntetni a vérrögképződés esetleges veszélyét az oltóanyag leírásában. Hangsúlyozták...","id":"20210507_europai_gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_janssen_vakcina_leiras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e27e5-72fa-4a59-9e28-204fc05de6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_europai_gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_janssen_vakcina_leiras","timestamp":"2021. május. 07. 18:17","title":"Lezárta az Európai Gyógyszerügynökség a Janssen-vakcina vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Országgyűlési Könyvtár és az Országgyűlési Múzeum is megnyitja a kapuit.","shortLead":"Az Országgyűlési Könyvtár és az Országgyűlési Múzeum is megnyitja a kapuit.","id":"20210508_Ismet_latogathato_az_Orszaghaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b8bc54-88a9-442f-abea-655f46f3d812","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Ismet_latogathato_az_Orszaghaz","timestamp":"2021. május. 08. 12:53","title":"Ismét látogatható az Országház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Jakab Péter jelentette be a Facebookon.","shortLead":"Ezt Jakab Péter jelentette be a Facebookon.","id":"20210508_Szel_Bernadettet_tamogatja_a_Jobbik_az_elovalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81fbe8-83fd-4e8d-832c-aaac3942ba56","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Szel_Bernadettet_tamogatja_a_Jobbik_az_elovalasztason","timestamp":"2021. május. 08. 10:16","title":"Szél Bernadettet támogatja a Jobbik az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf08884a-16bd-4a3e-9859-0d8034b3799a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi nyomozás indult a történtek miatt, a gyermekvédelmi hatóságok is nyomoznak. ","shortLead":"Rendőrségi nyomozás indult a történtek miatt, a gyermekvédelmi hatóságok is nyomoznak. ","id":"20210507_Az_edesanya_titokban_felvette_ahogy_a_hateves_gyereket_veri_az_igazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf08884a-16bd-4a3e-9859-0d8034b3799a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ebd4f6-ba75-41fa-899b-2a3a9eccc875","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Az_edesanya_titokban_felvette_ahogy_a_hateves_gyereket_veri_az_igazgato","timestamp":"2021. május. 07. 10:04","title":"Az édesanya titokban felvette, ahogy a hatéves gyerekét veri az igazgató egy floridai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","shortLead":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","id":"20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc375f0-26da-4939-8dd4-c7a42d913dce","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","timestamp":"2021. május. 08. 17:09","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Törökszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","shortLead":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","id":"20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335d0f7-028b-4bb1-983c-3477fba1e5ce","keywords":null,"link":"/elet/20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","timestamp":"2021. május. 08. 07:40","title":"Botrány lett az ausztrál olimpikonok csoportképéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d374b-9a94-41ec-854f-3f640aa91a1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A biokémikust az Emberi Méltóság Tanácsa tüntette ki.","shortLead":"A biokémikust az Emberi Méltóság Tanácsa tüntette ki.","id":"20210508_Kariko_Katalin_olyan_elodok_nyomdokaiba_lepett_mint_Semmelweis_Ignac_vagy_SzentGyorgyi_Albert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=008d374b-9a94-41ec-854f-3f640aa91a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e93b544-2cb4-4e29-8b9c-307d3af9be1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_Kariko_Katalin_olyan_elodok_nyomdokaiba_lepett_mint_Semmelweis_Ignac_vagy_SzentGyorgyi_Albert","timestamp":"2021. május. 08. 08:20","title":"„Karikó Katalin olyan elődök nyomdokaiba lépett, mint Semmelweis Ignác vagy Szent-Györgyi Albert”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1220d2b-d28a-429d-9ebf-1691fe462c74","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kiskamaszok számára alapvető fontosságú, hogy társaik elfogadják őket, és népszerűek legyenek. Gyerekünk is keresi a társaságot, az új barátokat, az általa birtokolt tárgyak pedig elősegíthetik a csoporthoz tartozás érzését. Mit tehetünk, ha gyerekünk arra panaszkodik, hogy már ciki a régi telefonja?","shortLead":"A kiskamaszok számára alapvető fontosságú, hogy társaik elfogadják őket, és népszerűek legyenek. Gyerekünk is keresi...","id":"20210507_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_uj_telefont_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1220d2b-d28a-429d-9ebf-1691fe462c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1c4d7c-c44a-4022-8e27-bab0dda8c060","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210507_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_uj_telefont_szeretne","timestamp":"2021. május. 08. 19:15","title":"Mit mondjunk kamasz gyerekünknek, ha új telefont szeretne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]