Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért aggódniuk a szülőknek.","shortLead":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért...","id":"20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e117bf7b-32cc-4490-aae8-7ab503b1122b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","timestamp":"2021. május. 11. 05:05","title":"Az Egyesült Államokban engedélyezték a 12-15 évesek oltását a Pfizer-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20faece1-180e-4f01-915a-190d0a546bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ígérik, kiemelten foglalkoznak majd a magyar játékosokkal.","shortLead":"Ígérik, kiemelten foglalkoznak majd a magyar játékosokkal.","id":"20210512_bundesliga_kozvetites_arena4_network4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20faece1-180e-4f01-915a-190d0a546bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0bf540-0b3d-4d6b-8a86-d705d17295c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_bundesliga_kozvetites_arena4_network4","timestamp":"2021. május. 12. 12:10","title":"Szoboszlai és Gulácsi meccseit az Aréna4 és a TV4 közvetíti majd itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbfa940-578d-4e60-ad8a-4d28b822c762","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós intézménynek két hónapja van, hogy értékelje a tervet.","shortLead":"Az uniós intézménynek két hónapja van, hogy értékelje a tervet.","id":"20210512_Az_Europai_Bizottsag_megkapta_a_magyar_helyreallitasi_tervet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bbfa940-578d-4e60-ad8a-4d28b822c762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc822695-76ca-4ff2-b620-16abda8897ca","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Europai_Bizottsag_megkapta_a_magyar_helyreallitasi_tervet","timestamp":"2021. május. 12. 10:00","title":"Az Európai Bizottság megkapta a magyar helyreállítási tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","id":"20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a0e99-1f55-4070-851b-9dc83b073c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. május. 11. 14:37","title":"Gulyás Gergely: Ma nyújtja be a kormány az Európai Bizottságnak a helyreállítási alap tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió forintos nyereséget termelt, tavaly már több mint 1 milliárd forintot.\r

","shortLead":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió...","id":"20210511_magno_studio_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e2525-11fe-4824-b890-e2144a48e536","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_magno_studio_beszamolo","timestamp":"2021. május. 11. 06:54","title":"Milliárdos lett Rogán Cecília békásmegyeri panelba bejelentett üzleti partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","shortLead":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","id":"20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b07fe5-9577-41e8-a02f-ccaa1520643c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","timestamp":"2021. május. 12. 09:21","title":"Elképzelte egy magyar designer, hogyan nézhet ki a Skoda Fabia három új izgalmas változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7d610-6bc8-4fad-9c47-3adf47552a4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az állat egy zsilipbe szorult, onnan kiszabadították, de később ismét partközelbe került.","shortLead":"Az állat egy zsilipbe szorult, onnan kiszabadították, de később ismét partközelbe került.","id":"20210511_balna_temze_zsilip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b7d610-6bc8-4fad-9c47-3adf47552a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc8a780-3612-448f-ae4b-328e3a7dfbb8","keywords":null,"link":"/elet/20210511_balna_temze_zsilip","timestamp":"2021. május. 11. 08:52","title":"Nem tudták megmenteni a Temzében rekedt bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","shortLead":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő...","id":"20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b636f427-edf8-429e-b992-3480d65b0d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","timestamp":"2021. május. 11. 21:08","title":"HIV-vírust használtak immunhiánnyal született gyerekek génterápiájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]