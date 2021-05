Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van szó. ","shortLead":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van...","id":"20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4cc255-5184-437d-be0f-38bf9120f2fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","timestamp":"2021. május. 10. 14:48","title":"Egy új kutatás szerint az importált zöldség is kevesebb kárt okoz a környzetnek, mint a helyi hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfa9c4e-7698-4ddf-9827-5e9a7f9187fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint azonnal foglalkozni kellene azzal, hogy a Sinopharm oltása esetleg hatástalan lehet időseknél.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint azonnal foglalkozni kellene azzal, hogy a Sinopharm oltása esetleg hatástalan lehet...","id":"20210511_lantos_gabriella_muller_cecilia_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dfa9c4e-7698-4ddf-9827-5e9a7f9187fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e7bdf-4ba5-43ee-aaa7-a40e65537db4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_lantos_gabriella_muller_cecilia_sinopharm","timestamp":"2021. május. 11. 13:28","title":"Lantos Gabriella a Sinopharm-vakcina körüli kérdések miatt kritizálta Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban, ráadásul nem várt helyről: az Apple kontra Epic Games per anyagából.","shortLead":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban...","id":"20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d394-9861-407c-be7d-e743ef50374f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","timestamp":"2021. május. 10. 10:03","title":"Kiderült, mennyit keres a Microsoft az Xboxokon – a válasz egy (nem) szép, kerek szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méghozzá nem kevéssel.","shortLead":"Méghozzá nem kevéssel.","id":"20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc81d9-7296-427d-b4e9-213a526b062a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","timestamp":"2021. május. 10. 09:45","title":"Hat év múlva már olcsóbb lehet egy elektromos autó, mint a hagyományos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni azt, ami a tenger felszínén éppen akadt.","shortLead":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni...","id":"20210510_muanyagszemet_csoroscet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140a720-cdb7-48ed-ba9f-652851f072a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_muanyagszemet_csoroscet","timestamp":"2021. május. 10. 18:36","title":"Tizenhat kiló műanyagszemetet találtak egy partra vetődött csőröscet gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","shortLead":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","id":"20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c325734-b564-4720-8050-88b5b46452a8","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 15:41","title":"Két hónapig nem fizetne a focistáinak az olasz bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","shortLead":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","id":"20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09376a0-b4c5-4429-b4cf-e2c973b2f014","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","timestamp":"2021. május. 10. 11:09","title":"Palkovics meghívta Karácsonyt és Baranyit a Fudan Egyetemről szóló egyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet korábban négy készítmény esetében végzett hasonló teszteket, de azokkal nem sikerült jó eredményeket elérni. ","shortLead":"A szervezet korábban négy készítmény esetében végzett hasonló teszteket, de azokkal nem sikerült jó eredményeket...","id":"20210511_who_gyogyszer_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317c3488-9003-4ea6-af70-076633ac03ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_who_gyogyszer_koronavirus","timestamp":"2021. május. 11. 13:20","title":"Új gyógyszereket vizsgál a WHO, ezek is segíthetnek a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]