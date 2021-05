Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell kifizetniük. Ha egy összegben rendezik, akkor még olcsóbb lehet.","shortLead":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell...","id":"20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3ea0-a463-4572-ba21-eec80db8fdeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","timestamp":"2021. május. 12. 10:05","title":"Egy új törvényjavaslat szerint kedvezményes áron vehetnék meg a bérlők az önkormányzati bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fe5971-8bc8-4242-acdd-c7ed22be65fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újdonságot az androidos felhasználóknál teszteli a Facebook, néhányan már használhatják is.","shortLead":"Az újdonságot az androidos felhasználóknál teszteli a Facebook, néhányan már használhatják is.","id":"20210511_facebook_megosztas_cikkek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7fe5971-8bc8-4242-acdd-c7ed22be65fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facb547c-34a2-4885-a3eb-ab110b180841","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_facebook_megosztas_cikkek","timestamp":"2021. május. 11. 09:36","title":"Fel fog bukkanni egy új ablak a Facebookon, ha elolvasás nélkül osztana meg egy cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","shortLead":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","id":"20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9bdbd-5db4-4934-8527-a88974b04116","keywords":null,"link":"/360/20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","timestamp":"2021. május. 11. 16:00","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: Rezsimdöntő stratégiák, amelyeket ma senki nem képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","shortLead":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","id":"20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf4b69-76cb-49dd-a2cc-7ed6084640f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","timestamp":"2021. május. 12. 18:22","title":"A rendőrség keresi a férfit, aki bántalmazott egy jegyellenőrt a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes minél előbb eltávolítani a hírbe hozott drivert.","shortLead":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes...","id":"20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e74477-c11f-46a1-80e9-3ec2c1a87d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","timestamp":"2021. május. 11. 12:03","title":"Ha Dell számítógépe van, ezt azonnal törölje le róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef5b8fa-7cfb-4be6-93bd-b5f395028ae3","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Rakétatámadások, merényletek, zavargások eddig is voltak Izraelben, de most már az ország arab lakossága is az utcára vonult. Közben a szokatlanul intenzív rakétázásért cserébe számtalan célpontot támadott az izraeli hadsereg, köztük lakóházakat is. A támadásokban gyerekek is meghaltak mindkét oldalon. Izraeli magyarokat kérdeztünk a kinti állapotokról.","shortLead":"Rakétatámadások, merényletek, zavargások eddig is voltak Izraelben, de most már az ország arab lakossága is az utcára...","id":"20210512_Arra_ebredtunk_hogy_robbanasoktol_razkodik_az_ablakunk__polgarhaborus_helyzet_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef5b8fa-7cfb-4be6-93bd-b5f395028ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c385bb-7486-41fe-ae50-0d6e38e7ebe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Arra_ebredtunk_hogy_robbanasoktol_razkodik_az_ablakunk__polgarhaborus_helyzet_Izraelben","timestamp":"2021. május. 12. 13:17","title":"„A légiriadó után nagyjából 90 másodpercünk van a becsapódásig” – helyiek beszámolói arról, mi történik Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miért nem tiltja a Facebook a félretájékoztatást a klímaváltozással kapcsolatban? Ezt kérdezi egy alapos vizsgálat után a Stop Funding Heat. Azt dokumentálták, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tájékoztatás hitelessége nem is része annak a politikának, amelyet a világ legnagyobb közösségi oldala folytat Mark Zuckerberg irányításával.","shortLead":"Miért nem tiltja a Facebook a félretájékoztatást a klímaváltozással kapcsolatban? Ezt kérdezi egy alapos vizsgálat után...","id":"20210512_A_Facebook_nem_lep_fel_a_kilmatagadokkal_szemben__allitja_egy_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7ff16-561d-4f7e-a411-5da1bc6ef44f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210512_A_Facebook_nem_lep_fel_a_kilmatagadokkal_szemben__allitja_egy_kutatas","timestamp":"2021. május. 12. 15:32","title":"A Facebook nem lép fel a klímatagadókkal szemben – állítja egy kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]