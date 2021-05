Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért aggódniuk a szülőknek.","shortLead":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért...","id":"20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e117bf7b-32cc-4490-aae8-7ab503b1122b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","timestamp":"2021. május. 11. 05:05","title":"Az Egyesült Államokban engedélyezték a 12-15 évesek oltását a Pfizer-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A félvezetők hiánya miatt jó néhány gyárban vissza kellett fogni a termelést.","shortLead":"A félvezetők hiánya miatt jó néhány gyárban vissza kellett fogni a termelést.","id":"20210511_25_millio_autot_nem_gyartanak_le_a_chipvalsag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abffdc23-05b6-4758-9412-73a6d01739c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_25_millio_autot_nem_gyartanak_le_a_chipvalsag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 14:20","title":"2,5 millió autót nem gyártanak le a chipválság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőirtás még mindig több millió hektárnyi erdőt pusztít el, mint amennyi regenerálódik.","shortLead":"Az erdőirtás még mindig több millió hektárnyi erdőt pusztít el, mint amennyi regenerálódik.","id":"20210511_franciaorszag_erdo_fak_wwf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327ac818-e1b3-46b5-9092-22b8bedbb238","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_franciaorszag_erdo_fak_wwf","timestamp":"2021. május. 11. 13:11","title":"Franciaország méretű erdő nőtt ki a földből az elmúlt 20 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","shortLead":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","id":"20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50b5901-1edd-4275-85eb-d56254f582f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. május. 10. 13:52","title":"Karácsony: Szerintem nem engem kell tájékoztatni a kínai egyetem Magyarországra telepítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt és az államfőt egy nagyszabású ünnepségre hívták Ukrajnába, de arról továbbra sincs információ, élnek-e a lehetőséggel.","shortLead":"A miniszterelnököt és az államfőt egy nagyszabású ünnepségre hívták Ukrajnába, de arról továbbra sincs információ...","id":"20210511_orban_viktor_ader_janos_ukrajna_fuggetlenseg_krim_platform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d39c42b-2dbe-4e02-ae02-399e591b26e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_orban_viktor_ader_janos_ukrajna_fuggetlenseg_krim_platform","timestamp":"2021. május. 11. 08:12","title":"Orbánt és Ádert is meghívták, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett, de még mindig nem tudni, elmennek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","shortLead":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","id":"20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a1f03-86dd-410b-a58d-1d415fe23c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","timestamp":"2021. május. 11. 07:34","title":"Kedden indul a rendőrségi Zebra terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42735e8-0199-4e03-89c2-31378868ccf1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Mol-közértek nem lesznek ugyan, de a régióban komoly szeletet hasítana ki a netes kereskedelemből az olajtársaság, amely egyre több mindent csinál. Ratatics Péter, a Mol fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója elárulta: már idén összetett applikációval újíthatja meg a közlekedést a cég. Interjú.","shortLead":"Mol-közértek nem lesznek ugyan, de a régióban komoly szeletet hasítana ki a netes kereskedelemből az olajtársaság...","id":"20210511_ratatics_interju_mol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42735e8-0199-4e03-89c2-31378868ccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f25620-fb5f-4bbe-8cf1-5bef561e3574","keywords":null,"link":"/360/20210511_ratatics_interju_mol","timestamp":"2021. május. 11. 06:30","title":"A térség Amazonja akar lenni a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0733b36-f977-49eb-9bfe-f313e1ee22ca","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Grúziából lett új pénzügyi partnere az Austria Wien futballklubnak, miközben hatalmasra nőtt adóssága miatt veszélybe került az indulása az osztrák első osztályban. ","shortLead":"Grúziából lett új pénzügyi partnere az Austria Wien futballklubnak, miközben hatalmasra nőtt adóssága miatt veszélybe...","id":"202118__austria_wien__furcsa_gruz_szponzor__mentocsomag__hosszabbitas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0733b36-f977-49eb-9bfe-f313e1ee22ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a91e5dd-eeb1-4b6d-999a-21c5ac28a80b","keywords":null,"link":"/360/202118__austria_wien__furcsa_gruz_szponzor__mentocsomag__hosszabbitas_utan","timestamp":"2021. május. 10. 17:00","title":"Krimibe illő figurákkal állna talpra a patinás osztrák focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]