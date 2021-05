Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"51 milliárd forint értékben vásároltak az emberek vényköteles gyógyszereket. A Covid–19-cel járó tüdőgyulladás tüneteit csökkentő favipiravir hatóanyagú gyógyszerből közel 37 ezer doboz fogyott.","shortLead":"51 milliárd forint értékben vásároltak az emberek vényköteles gyógyszereket. A Covid–19-cel járó tüdőgyulladás tüneteit...","id":"20210512_gyogyszerforgalom_marciusban_patika_gyogyszerkoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a59a453-ba89-417a-b0d7-6bf934b97d0b","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_gyogyszerforgalom_marciusban_patika_gyogyszerkoltes","timestamp":"2021. május. 12. 08:10","title":"Rekordméretű összeget hagytunk ott márciusban a patikákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen egyik vezető tisztségviselője egy interjúban elismerte, hogy a nemrég bemutatott teljesen elektromos ID.4, amely a gyártó első teljesen globális piacra szánt elektromos SUV-ja, még korántsem nyereséges.","shortLead":"A Volkswagen egyik vezető tisztségviselője egy interjúban elismerte, hogy a nemrég bemutatott teljesen elektromos ID.4...","id":"20210512_A_Volkswagen_egyelore_egy_fillert_nem_keres_az_elektromos_ID4en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522454da-0916-4b4b-9639-a00ce9b70e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_A_Volkswagen_egyelore_egy_fillert_nem_keres_az_elektromos_ID4en","timestamp":"2021. május. 12. 10:25","title":"A Volkswagen egyelőre egy fillért sem keres az elektromos ID.4-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses plazmahullámokat felfedeznie a Nap felszínén. Az Alfvén-hullámok a Napon legnehezebben megfigyelhető hullámoknak számítanak, jelentőségüket az a képességük adja, hogy nagyon nagy távolságra tudnak energiát és információt szállítani.","shortLead":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses...","id":"20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253bcb31-88c4-48be-9cb4-5ac2397f4f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","timestamp":"2021. május. 13. 12:03","title":"Most először sikerült észlelni a Nap papíron 1947-ben felfedezett titokzatos hullámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harminc éve használt formula a minisztérium szerint még kitart pár évig. ","shortLead":"A harminc éve használt formula a minisztérium szerint még kitart pár évig. ","id":"20210512_Meg_nem_dolt_el_pontosan_milyen_rendszam_valtja_a_mostanit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d131b3a7-1c40-446d-8245-4bf4bd244e5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_Meg_nem_dolt_el_pontosan_milyen_rendszam_valtja_a_mostanit","timestamp":"2021. május. 12. 16:26","title":"Egyelőre nem cserélik le a magyar rendszámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","shortLead":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","id":"20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c9c39d-094a-4116-bb07-1b69483e8e82","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","timestamp":"2021. május. 12. 21:14","title":"Az Európai Bizottság szerint korlátozni kellene a beutazásokat Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","shortLead":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","id":"20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8912f89a-6051-4c76-a6ae-640125870bd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","timestamp":"2021. május. 13. 10:46","title":"Elon Musk megvilágosodott, és ezzel egyszerre döntötte be a Tesla és a bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A keresőcég blokkolta egy másik autós szolgáltatás használatát, ami a versenyhivatal szerint szabálysértő volt.","shortLead":"A keresőcég blokkolta egy másik autós szolgáltatás használatát, ami a versenyhivatal szerint szabálysértő volt.","id":"20210513_google_olaszorszag_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b57e34-9e86-4552-8bc7-2380a037e797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_google_olaszorszag_birsag","timestamp":"2021. május. 13. 12:05","title":"36 milliárd forintnyi euróra büntették a Google-t Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b26d54-4f97-47e1-a879-38c5b5c9adf1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász között, én nem tudok ilyen egyeztetésekről; az események logikájából az következik, hogy az izraeli kormány aligha fogadna el egy olyan fegyverszüneti egyezményt, amely nem változtatná meg jelentősen a térségben kialakult helyzetet – mondta Jakov Hadas-Handelsman Izrael budapesti nagykövete, aki szerint nem lehet kizárni, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi támadást intéz a Gázai övezet ellen.\r

","shortLead":"Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász...","id":"20210513_Az_izraeli_nagykovet_szerint_keves_az_esely_a_gyors_tuzszunetre_Gazaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b26d54-4f97-47e1-a879-38c5b5c9adf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ecd4e3-6bc6-45ac-9500-8b494cab3a8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_Az_izraeli_nagykovet_szerint_keves_az_esely_a_gyors_tuzszunetre_Gazaban","timestamp":"2021. május. 13. 18:32","title":"Budapest izraeli nagykövete követendő példának állította Szijjártó Péter kiállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]