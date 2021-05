Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a második oltás felvétele előtt kiszabadulhatnak a karanténból azok, akik a védettségi igazolványuk átvétele után találkoztak fertőzöttel.","shortLead":"Már a második oltás felvétele előtt kiszabadulhatnak a karanténból azok, akik a védettségi igazolványuk átvétele után...","id":"20210512_Mar_a_masodik_oltas_elott_kikerulhet_a_karantenbol_aki_szoros_kontakt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b777c3-9d54-4583-9e80-3b390c7a8c34","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Mar_a_masodik_oltas_elott_kikerulhet_a_karantenbol_aki_szoros_kontakt","timestamp":"2021. május. 12. 15:27","title":"Már a második oltása előtt kikerülhet a karanténból a szoros kontakt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át dolgozik majd a bolygón.","shortLead":"Magyar idő szerint pénteken délben érheti el a Mars felszínét Kína Mars-járója, ami a tervek szerint 90 marsi napon át...","id":"20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b06d67-08c6-4327-9719-6ffdf59a8bfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_kina_marsjaro_tienven_1_urkutatas_landolas","timestamp":"2021. május. 13. 19:03","title":"Pénteken landolhat az első kínai Mars-járó a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit rémhírterjesztéssel gyanúsítanak. ","shortLead":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit...","id":"20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2ba68-e8f6-4d60-82ec-e18e79be0d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","timestamp":"2021. május. 13. 15:09","title":"“Természetesen nem igaz, élünk” – azt terjesztették, hogy egy magyar faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","shortLead":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","id":"20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f745b-e928-4294-a487-2cb09d14272e","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","timestamp":"2021. május. 13. 17:50","title":"Másodfokon is nyert a fideszes képviselő a 444.hu újságírója elleni rágalmazási perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d04a29-31e7-4b92-b51f-8e01aaedba68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kesselyák Gergely nyílt levélben közölte: nincs más választása, mint tiszteletben tartani a döntést, de így szükségtelenné válik a fesztiváligazgatói szerepvállalása.","shortLead":"Kesselyák Gergely nyílt levélben közölte: nincs más választása, mint tiszteletben tartani a döntést, de...","id":"20210512_miskolci_bartok_plusz_operafesztival_megszunik_bartok_tavasz_kesselyak_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d04a29-31e7-4b92-b51f-8e01aaedba68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29712d55-daa7-4c92-a820-5de8bd64e7e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_miskolci_bartok_plusz_operafesztival_megszunik_bartok_tavasz_kesselyak_gergely","timestamp":"2021. május. 12. 13:31","title":"A sajtóból tudta meg az igazgató: az állami rendezvénybe olvasztják a Bartók operafesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","shortLead":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","id":"20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e89bfbd-94bc-4914-b73b-8a1d65f72660","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 13. 21:28","title":"Egy kakas adta át a győri állatkert legújabb fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nem hisz a home office-ban, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek folyamatosan kommunikálnak. Beszélt arról is, a hitelmoratóriumot a lakosság fele kérte.","shortLead":"Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nem hisz a home office-ban, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek...","id":"20210513_csanyi_sandor_otp_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262148a-ad57-449b-a572-b25f1ddd7cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_csanyi_sandor_otp_home_office","timestamp":"2021. május. 13. 10:49","title":"Csányi Sándor szerint meredek, de folyamatos növekedés várható a gazdaságban a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","shortLead":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","id":"20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e448f-b166-494b-9344-5a4d65dc9cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","timestamp":"2021. május. 12. 06:53","title":"Kolumbiai tüntetések: legalább 42 az áldozatok száma, éles lőszert is használnak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]