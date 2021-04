Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"951e340e-6df9-43b1-8d08-768617072706","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház oldalán egy személyes hangú írásban, de a teljes társulat nevében búcsúzik Törőcsik Maritól. ","shortLead":"Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház oldalán egy személyes hangú írásban, de a teljes társulat nevében búcsúzik...","id":"20210416_Vidnyanszky_Attila_Torocsik_Maritol_bucsuzik_Elkepedve_figyeltuk_azt_az_erot_amit_a_szerepen_keresztul_mutatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=951e340e-6df9-43b1-8d08-768617072706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc9e768-4474-4fe6-b007-3a35ce643171","keywords":null,"link":"/elet/20210416_Vidnyanszky_Attila_Torocsik_Maritol_bucsuzik_Elkepedve_figyeltuk_azt_az_erot_amit_a_szerepen_keresztul_mutatott","timestamp":"2021. április. 16. 09:27","title":"Vidnyánszky Attila búcsúzik Törőcsik Maritól: Elképedve figyeltük azt az erőt, amit a szerepén keresztül mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltási program gyorsítja szektor újraindulását a légitársaság szerint.","shortLead":"Az oltási program gyorsítja szektor újraindulását a légitársaság szerint.","id":"20210416_wizz_air_repules_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ab0470-4fca-4276-9901-b33d67b18487","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_wizz_air_repules_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 18:19","title":"Nyár végére várja a Wizz Air a légi közlekedés újraindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent...","id":"20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfc7b40-1e0f-465a-8efe-d8ef8679b5b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. április. 16. 06:43","title":"Egyéves csúcsára ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","shortLead":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","id":"20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf04885d-ea93-4b6c-a007-7b4e5b92a021","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 06:47","title":"Brazíliában már 360 ezer halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","shortLead":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","id":"20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e538abe-98ec-411d-85ab-e36fb13f5441","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","timestamp":"2021. április. 15. 15:08","title":"Zavarba ejtően „utcai” lett a kanadai olimpiai csapat formaruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","shortLead":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","id":"20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55663058-42cb-435e-93e5-35feecddf439","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 16. 08:19","title":"Szabálysértés lehet mobilozva átkelni a zebrán Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra, itt az idő kivonulni.","shortLead":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló...","id":"20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34511e4-0118-40fd-b4e6-0f440611d224","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","timestamp":"2021. április. 14. 21:48","title":"Biden bejelentette: szeptember 11-ig kivonulnak az amerikai katonák Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","shortLead":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","id":"20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7363518-01fe-44c6-9e22-4fe535a480c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 14:07","title":"Az iskolanyitás körüli kavarás is bizonyítja, milyen szabadon értelmezi a kormány a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]