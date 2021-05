Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hetedszer halasztják el a szociális temetés bevezetését.","shortLead":"Hetedszer halasztják el a szociális temetés bevezetését.","id":"20210511_allampapir_onkormanyzatok_szocialis_temetes_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4690168-b022-43f0-9994-6dba6802eb80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_allampapir_onkormanyzatok_szocialis_temetes_koltsegvetes","timestamp":"2021. május. 11. 18:56","title":"Állampapírt vehetnek az önkormányzatok, tovább halasztják a szociális temetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ad9d55-64c5-45e9-b7ae-6ab9080f4d2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából hatszáz embert oltanak be Sinopharmmal az Auróra utcában.","shortLead":"Nagyjából hatszáz embert oltanak be Sinopharmmal az Auróra utcában.","id":"20210512_Oltas_kinai_kozosseg_Jozsefvaros_Sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ad9d55-64c5-45e9-b7ae-6ab9080f4d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab90c551-f4d9-47f3-afaa-ec653a792162","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Oltas_kinai_kozosseg_Jozsefvaros_Sinopharm","timestamp":"2021. május. 12. 17:25","title":"Háromnapos oltást szerveztek maguknak az itt élő kínaiak a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162cde99-48e3-484c-b7dc-a8eabb977af2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyes manőverről korábban az RTL Híradó mutatott képeket.","shortLead":"A veszélyes manőverről korábban az RTL Híradó mutatott képeket.","id":"20210512_pinter_sandor_m7_chevrolette_corvette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162cde99-48e3-484c-b7dc-a8eabb977af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf0a57-6d05-43e6-81d5-a90bb8312160","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_pinter_sandor_m7_chevrolette_corvette","timestamp":"2021. május. 12. 16:32","title":"Eljárás indult a sofőr ellen, aki az M7-esen cikázott a Corvette-jével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","id":"20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae1a20-474d-483f-9f22-433275559301","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","timestamp":"2021. május. 12. 06:41","title":"A Porsche most először megmutatta az elektromos Macant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20faece1-180e-4f01-915a-190d0a546bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ígérik, kiemelten foglalkoznak majd a magyar játékosokkal.","shortLead":"Ígérik, kiemelten foglalkoznak majd a magyar játékosokkal.","id":"20210512_bundesliga_kozvetites_arena4_network4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20faece1-180e-4f01-915a-190d0a546bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0bf540-0b3d-4d6b-8a86-d705d17295c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_bundesliga_kozvetites_arena4_network4","timestamp":"2021. május. 12. 12:10","title":"Szoboszlai és Gulácsi meccseit az Aréna4 és a TV4 közvetíti majd itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cseh kollégájával tartott egyeztetése után válaszolt a külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miért blokkolja a magyar kormány a Kínával szembeni uniós nyilatkozat elfogadását.","shortLead":"Cseh kollégájával tartott egyeztetése után válaszolt a külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miért blokkolja a magyar...","id":"20210511_cseh_magyar_kulugyminiszterek_kina_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f875117-5455-40d5-bab4-e361abbfd2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_cseh_magyar_kulugyminiszterek_kina_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 14:59","title":"Szijjártó: Értelmetlen újabb Kínát elítélő nyilatkozatot kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","shortLead":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","id":"20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c80121-ad78-4301-9421-be27d64d5a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 20:16","title":"Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","id":"20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a98d4-8455-43ea-96ba-7ab974a2912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","timestamp":"2021. május. 11. 19:28","title":"Pizzafutár-autó ütközött össze egy mentővel a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]