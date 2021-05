Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","shortLead":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","id":"20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08afe123-b749-431e-8301-2a3fba2837bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","timestamp":"2021. május. 14. 14:43","title":"Karácsony: Voltak húzós estéink a kollégiumban, erről Rogán Antalt is lehetne kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és közelségből vagyunk képesek rögzíteni olyan ritka természeti jelenségeket, amelyeket eddig csak távolról vagy egyáltalán nem szemlélhettünk meg. A Viasat Nature szombat este 21 órától háromrészes Veszélyes Föld dokumentumsorozatával mutatja be az ilyesfajta felvételeket, és szakértők segítségével magyarázza meg kialakulásukat.","shortLead":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és...","id":"20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39cca25-886e-475f-a093-2a59cd18fbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","timestamp":"2021. május. 15. 09:03","title":"Hogyan lesz a törékeny hópihéből halálos lavina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle felületekre ragadjanak. Halálhírét a ragasztót gyártó 3M nevű vállalat tette közzé.","shortLead":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle...","id":"20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8e5bb2-cbae-4067-9ddd-a9c8118588b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","timestamp":"2021. május. 14. 09:57","title":"Meghalt a férfi, aki feltalálta a post-it cetlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5e956e-2d6b-465e-88a4-e5f2eb17f3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 19-ére tervezik a Lupa Beach nyitását, és míg a budapesti fürdőknél a belépéshez fel kell mutatni a védettségi igazolványt, a Lupa-tónál erre nem lesz szükség.","shortLead":"Május 19-ére tervezik a Lupa Beach nyitását, és míg a budapesti fürdőknél a belépéshez fel kell mutatni a védettségi...","id":"20210514_Jovo_heten_nyit_a_Lupa_Beach_a_belepeshez_nem_kell_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be5e956e-2d6b-465e-88a4-e5f2eb17f3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd95dc0e-e82f-482f-9e54-bfdae4eb1f3f","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Jovo_heten_nyit_a_Lupa_Beach_a_belepeshez_nem_kell_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 14. 10:48","title":"Nyit a strand a Lupa-tónál is, a belépéshez nem kell védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Péter XVI. kerületi vezető felháborodott hangulatú nyílt levélben követeli Böröcz László fideszes parlamenti képviselőtől, hogy vonja vissza törvényjavaslatát.","shortLead":"Kovács Péter XVI. kerületi vezető felháborodott hangulatú nyílt levélben követeli Böröcz László fideszes parlamenti...","id":"20210513_onkormanyzati_berlakasok_xvi_kerulet_kovacs_peter_borocz_laszlo_nyilt_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f012be-dfb6-40f6-afc0-18b297c2e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_onkormanyzati_berlakasok_xvi_kerulet_kovacs_peter_borocz_laszlo_nyilt_level","timestamp":"2021. május. 13. 22:38","title":"Marhaságnak nevezte az önkormányzati bérlakások megvásárlásáról szóló fideszes törvényjavaslatot egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eed709-3368-4b1b-9f14-47bf5a7b6dc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tökéletes eljegyzési fotó készítése nem könnyű.



","shortLead":"A tökéletes eljegyzési fotó készítése nem könnyű.



","id":"20210514_Elvitte_a_showt_a_lanykeresnel_a_fotos_esesekelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1eed709-3368-4b1b-9f14-47bf5a7b6dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d200cc-52d6-489c-a40f-d4a90e4dccad","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Elvitte_a_showt_a_lanykeresnel_a_fotos_esesekelese","timestamp":"2021. május. 14. 10:42","title":"Ellopta a show-t a lánykérésnél a fotós esése-kelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója az önkormányzattal egyetértésben eláll az ambulancia tervétől.","shortLead":"A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója az önkormányzattal egyetértésben eláll az ambulancia tervétől.","id":"20210513_Megsem_lesz_drogambulancia_a_jozsefvarosi_Teleki_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5238e7e-9586-4425-8d0b-fd0eb2a6b40c","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Megsem_lesz_drogambulancia_a_jozsefvarosi_Teleki_teren","timestamp":"2021. május. 13. 21:53","title":"Mégsem lesz drogambulancia a józsefvárosi Teleki téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely Nyírtasson jelentette be, hogy indul a miniszterelnöki posztért. ","shortLead":"Karácsony Gergely Nyírtasson jelentette be, hogy indul a miniszterelnöki posztért. ","id":"20210515_Karacsony_ismet_kiallna_Orban_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac0007-1284-4766-aea5-6f48462bb893","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Karacsony_ismet_kiallna_Orban_ellen","timestamp":"2021. május. 15. 09:13","title":"Karácsony bejelentette, hogy elindul a miniszterelnök-jelölt választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]