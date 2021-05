Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cf8f77ea-f25b-4900-9eb9-edd83c7f6947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korrupcióellenes ügyészség vagy szociális intézmény?","shortLead":"Korrupcióellenes ügyészség vagy szociális intézmény?","id":"20210517_fekete_gyor_andras_2022_karmelita_kolostor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf8f77ea-f25b-4900-9eb9-edd83c7f6947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b7b21a-7c4d-4eeb-ad08-5f8f637de147","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_fekete_gyor_andras_2022_karmelita_kolostor","timestamp":"2021. május. 17. 15:49","title":"Fekete-Győr András már azt tervezi, hogy mi legyen a Karmelitában 2022 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47047dd-543f-49c6-b486-2e5660f50109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cégen belül már tesztelik a lehetőséget, amellyel a számítógépről is készíthető egy bejegyzés az oldalra. Ilyen funkcióval még nem rendelkezik az Instagram.","shortLead":"A cégen belül már tesztelik a lehetőséget, amellyel a számítógépről is készíthető egy bejegyzés az oldalra. Ilyen...","id":"20210517_instagram_posztolas_asztali_geprol_kepfeltoltes_szamitogep_hogyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d47047dd-543f-49c6-b486-2e5660f50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cb9589-c381-46ad-a77d-c8c8348081a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_instagram_posztolas_asztali_geprol_kepfeltoltes_szamitogep_hogyan","timestamp":"2021. május. 17. 10:33","title":"Nagyon rég várt funkció érkezhet hamarosan az Instagramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából 14 négyzetkilométeres területet tennének autómentessé.","shortLead":"Nagyjából 14 négyzetkilométeres területet tennének autómentessé.","id":"20210518_Mar_jovore_kitiltjak_az_autokat_Parizs_legbelso_reszerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e9dfb7-95ae-45c8-a1ac-e31dae24c49e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Mar_jovore_kitiltjak_az_autokat_Parizs_legbelso_reszerol","timestamp":"2021. május. 18. 08:04","title":"Már jövőre kitiltanák az autókat Párizs legbelső részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","shortLead":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","id":"20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eea793-0bcb-49e3-8c16-da757eff8432","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","timestamp":"2021. május. 17. 10:01","title":"Egyetlen hónap alatt 62 milliót nyúlt le munkáltatójától egy banki pénztáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új szabadidő-autó kiviteltől függően mintegy 400-600 kilométert képes megtenni egy töltéssel.","shortLead":"Az új szabadidő-autó kiviteltől függően mintegy 400-600 kilométert képes megtenni egy töltéssel.","id":"20210518_feny_derult_a_bmw_ix_villanyauto_hazai_araira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0be1d-224a-4f12-9fec-cac5de184415","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_feny_derult_a_bmw_ix_villanyauto_hazai_araira","timestamp":"2021. május. 18. 06:41","title":"Fény derült a BMW iX villanyautó hazai áraira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e36ee5-ec01-4317-9039-57cb3d559d9d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonkét embert mentettek ki egy félúton elakadt hullámvasútról egy arizonai vidámparkban.



","shortLead":"Huszonkét embert mentettek ki egy félúton elakadt hullámvasútról egy arizonai vidámparkban.



","id":"20210517_Vidamparkozok_remalma_22_embert_kellett_kimenteni_egy_elakadt_hullamvasutrol_Arizonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0e36ee5-ec01-4317-9039-57cb3d559d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38993c7e-a799-44bc-98c3-83fd8e890dfb","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Vidamparkozok_remalma_22_embert_kellett_kimenteni_egy_elakadt_hullamvasutrol_Arizonaban","timestamp":"2021. május. 17. 09:15","title":"Vidámparkozók rémálma: 22 embert kellett kimenteni egy elakadt hullámvasútról Arizonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98928298-41b2-445f-b127-c27ea79171eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Téri-vizuális feladatokkal vizsgálták az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Csoportjának kutatói a hosszú távú űrutazás agyműködésre és a megismerési folyamatokra gyakorolt hatását. A kutatócsoport elsőként mutatott ki jelentős teljesítményromlást az űrutazás kezdeti és későbbi szakaszaiban egyaránt.","shortLead":"Téri-vizuális feladatokkal vizsgálták az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Környezeti Adaptáció és Űrkutatási...","id":"20210517_urutazas_agykutatas_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98928298-41b2-445f-b127-c27ea79171eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817f1865-0680-4fce-a4a2-8fd4dd3d13cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_urutazas_agykutatas_urkutatas","timestamp":"2021. május. 17. 18:03","title":"Negatív hatással lehet az agyra egy hosszú űrutazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd49b64-51ee-4032-a167-ba8ed45a24f5","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Olykor nem is olyan könnyű megállapítani egy hosszú élettársi kapcsolatban vagy házasságban, hogy mi az oka annak, ha olykor a férfiaknál merevedési zavar fordul elő. Vajon az elmúlt évek kissé unalmassá váló rutinja, vagy esetleg valamilyen szervi ok, mint például a prosztatagyulladás állhat a háttérben?","shortLead":"Olykor nem is olyan könnyű megállapítani egy hosszú élettársi kapcsolatban vagy házasságban, hogy mi az oka annak, ha...","id":"proxelan_20210518_Segitseg_a_paromnak_merevedesi_zavara_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd49b64-51ee-4032-a167-ba8ed45a24f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a2fffd-60cd-4332-bff1-dd16cc91ba1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210518_Segitseg_a_paromnak_merevedesi_zavara_van","timestamp":"2021. május. 18. 07:30","title":"Segítség, a páromnak merevedési zavara van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"}]