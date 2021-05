Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0d76c40-469c-4176-96ee-19c46d32f89f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre azokat a kiképzőket készítik fel, akik felkészítik a rendőröket a használatra.","shortLead":"Egyelőre azokat a kiképzőket készítik fel, akik felkészítik a rendőröket a használatra.","id":"20210518_sokkolo_orfk_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d76c40-469c-4176-96ee-19c46d32f89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3d5e0-8b42-4700-ac66-733664fae287","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_sokkolo_orfk_rendorseg","timestamp":"2021. május. 18. 18:58","title":"Hamarosan sokkoló is lesz a magyar rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efce5d4a-2730-472b-a474-3ca3d4cb8e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő azt akarta megtudni, milyen kritériumok alapján sorolnak valakit a koronavírus áldozatai közé.","shortLead":"A képviselő azt akarta megtudni, milyen kritériumok alapján sorolnak valakit a koronavírus áldozatai közé.","id":"20210519_szel_bernadett_orbaninterju_muller_cecilia_adatigenyles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efce5d4a-2730-472b-a474-3ca3d4cb8e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97641bb-6669-44a5-b2e4-e46567017279","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_szel_bernadett_orbaninterju_muller_cecilia_adatigenyles","timestamp":"2021. május. 19. 16:23","title":"Szél Bernadett adatigénylésére egy Orbán-interjút küldött vissza Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét készenléti rendőrök vették körbe az éjjel. Igazoltatták, és elmentek, de a jelentést elküldik a szabálysértési hatóságnak.","shortLead":"A Jobbik elnökét készenléti rendőrök vették körbe az éjjel. Igazoltatták, és elmentek, de a jelentést elküldik...","id":"20210519_jakab_peter_rendor_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20c93d1-573d-4235-a6f7-0f0891b2cac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_jakab_peter_rendor_video","timestamp":"2021. május. 19. 07:52","title":"„Fizessenek meg a tolvajok!” feliratot vetített a Parlament falára Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem mondták kevesebben az Omninbusz kutatássorozat történetében azt, hogy gyakoribb kézmosással védekeznek a járvány ellen, mint ahányan májusban.","shortLead":"Soha nem mondták kevesebben az Omninbusz kutatássorozat történetében azt, hogy gyakoribb kézmosással védekeznek...","id":"20210520_ipsos_omnibusz_koronavirus_kezmosas_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fc2fc1-7fab-43db-96ae-207a6c8d84a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_ipsos_omnibusz_koronavirus_kezmosas_nyitas","timestamp":"2021. május. 20. 10:52","title":"A magyarok ötöde szerint örökre velünk marad a korlátozások egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19bdf61-6f91-41cd-84b6-a218ca8ab3e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tréning a végéhez közelít, de a résztvevő fiataloknak nehezükre esik a közelmúltjukról beszélni. Sokuk külföldre menekülne, pedig olyan is van közöttük, aki kétes tapasztalatokat szerzett Svájcban. Csak családról ne, harmadik, befejező rész. ","shortLead":"A tréning a végéhez közelít, de a résztvevő fiataloknak nehezükre esik a közelmúltjukról beszélni. Sokuk külföldre...","id":"20210518_Doku360_Csak_csaladrol_ne_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19bdf61-6f91-41cd-84b6-a218ca8ab3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722057f1-c456-4a3d-820d-0cc319d9d3cc","keywords":null,"link":"/360/20210518_Doku360_Csak_csaladrol_ne_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 18. 19:00","title":"Doku360: Gyerekszobám sem volt, nemhogy gyerekkorom ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9","c_author":"Electrolux","category":"brandcontent","description":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év trendjeiről, és arról, hogy milyen kihívások elé állítja a gyártókat a környezettudatosság fontossága. Az Electrolux a pandémia alatt még inkább ráfeküdt az online vásárlásra, és ott tartunk, hogy lassan tényleg fölösleges elmennünk a boltokba, hogy elképzelhessük az új sütőnket a konyhánkban. ","shortLead":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év...","id":"20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee94cd-6784-4f06-8759-9c077768f901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","timestamp":"2021. május. 18. 20:10","title":"A tavalyi évünk a főzésről és a takarításról szólt otthon, a vasalást bezzeg hanyagoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00e2a51-1772-4785-be30-56bfea78009d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendégek oltási igazolvánnyal, a korábbi koronavírusos betegségüket bizonyító orvosi papírral vagy negatív teszttel léphetnek be az egységekbe.","shortLead":"A vendégek oltási igazolvánnyal, a korábbi koronavírusos betegségüket bizonyító orvosi papírral vagy negatív teszttel...","id":"20210519_Szerdan_kinyitottak_az_ettermek_es_a_hotelek_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c00e2a51-1772-4785-be30-56bfea78009d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c92d97d-5840-4754-aaf6-9637c448ed72","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Szerdan_kinyitottak_az_ettermek_es_a_hotelek_Ausztriaban","timestamp":"2021. május. 19. 21:09","title":"Szerdán kinyitottak az éttermek és a hotelek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]