[{"available":true,"c_guid":"b4701558-5be4-447d-a85e-380cd7e2b09f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirdetésben keres közmunkásokat az állami vasúttársaság, úgy tűnik, a munkaügyi központok nem tudnak elég közfoglalkoztatottat kiközvetíteni az állami céghez. ","shortLead":"Hirdetésben keres közmunkásokat az állami vasúttársaság, úgy tűnik, a munkaügyi központok nem tudnak elég...","id":"20210520_Kozmunkasokra_vadaszik_a_MAV_Zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4701558-5be4-447d-a85e-380cd7e2b09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e79d17-42f0-4221-bcfb-57a284da526c","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_Kozmunkasokra_vadaszik_a_MAV_Zrt","timestamp":"2021. május. 20. 09:59","title":"Közmunkásokra vadászik a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdeb9fe0-4c49-48cb-bed3-5518ff915d5d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vékony műanyagrétegek, ha vizet vesznek fel, képesek magas elektromos feszültséget előállítani. ","shortLead":"Vékony műanyagrétegek, ha vizet vesznek fel, képesek magas elektromos feszültséget előállítani. ","id":"202120_aram_nedves_levegobol_legbol_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdeb9fe0-4c49-48cb-bed3-5518ff915d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3d917b-e152-4946-8502-55637c4cdafc","keywords":null,"link":"/360/202120_aram_nedves_levegobol_legbol_kapott","timestamp":"2021. május. 20. 14:00","title":"Kínai tudósok bebizonyították, hogy lehet levegőből áramot termelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef95a864-bbbd-4adb-8611-99cc6bec9652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A prémium audioeszközeiről ismert dán Bang and Olufsen új vezeték nélküli hangszórója annak ellenére kínál hosszabb üzemidőt a konkurens eszközöknél, hogy jóval kisebb azoknál.","shortLead":"A prémium audioeszközeiről ismert dán Bang and Olufsen új vezeték nélküli hangszórója annak ellenére kínál hosszabb...","id":"20210520_bang_and_olufsen_besound_explore_bluetooth_hangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef95a864-bbbd-4adb-8611-99cc6bec9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa329fa-9922-446b-9ad3-698ab5ec7b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bang_and_olufsen_besound_explore_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2021. május. 20. 13:03","title":"Egy feltöltés után 27 órán át szólhat a zene a Bang and Olufsen új hangszórójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új családi autó megvásárlása nem olcsó mulatság: a kedvezőbb árú modellek négy-öt millió forint körül kezdődnek, a határ pedig a csillagos ég is lehet. A Bank360 elemzésében annak járt utána, hogy miből érdemes finanszírozni egy új autó megvásárlását, ha nem áll rendelkezésre elég önerő, és a biztonságos törlesztés is fontos tényező.","shortLead":"Egy új családi autó megvásárlása nem olcsó mulatság: a kedvezőbb árú modellek négy-öt millió forint körül kezdődnek...","id":"20210520_ujauto_hitel_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e37737-2392-4129-b2e6-46461658d167","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_ujauto_hitel_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 18:40","title":"Miből érdemes megvenni egy ötmillió forintos új autót önerő nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan mit, arról Gulyás Gergely számolt be a csütörtöki kormányinfón.



","shortLead":"Hogy pontosan mit, arról Gulyás Gergely számolt be a csütörtöki kormányinfón.



","id":"20210520_orban_viktor_kover_es_alacsony_karacsony_magas_es_vekony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c6cf1-43fd-4b99-af07-b57f5760e09b","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_orban_viktor_kover_es_alacsony_karacsony_magas_es_vekony","timestamp":"2021. május. 20. 15:02","title":"Reagált Orbán Viktor Karácsony kövérezős beszólására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470c8a6-5e04-4453-b2a8-fd777689c074","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világrekorder áfa és a gyengülő forint is hozzájárul a magas árakhoz Magyarországon, ám az állam – akarva vagy akaratlanul – más eszközökkel is pörgeti az inflációt. Ennek ellenére arra igen kevés eszköze van, hogy visszafogja a drágulást. Megnéztük, hol avatkozhat be a választásokra készülve.","shortLead":"A világrekorder áfa és a gyengülő forint is hozzájárul a magas árakhoz Magyarországon, ám az állam – akarva vagy...","id":"20210521_inflacio_allami_beavatkozas_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0470c8a6-5e04-4453-b2a8-fd777689c074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36d69b2-8dca-42e5-9f80-a6e402d28067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_inflacio_allami_beavatkozas_mnb","timestamp":"2021. május. 21. 06:30","title":"Csúcson az infláció: hány százalék áfa lehet a választási győzelem ára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar külügyminiszter szerint az EU genderügyekkel és emberi jogi feltételekkel nehezíti a kereskedelmi tárgyalásait.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az EU genderügyekkel és emberi jogi feltételekkel nehezíti a kereskedelmi tárgyalásait.","id":"20210520_Szijjarto_Izrael_megkoszonte_Magyarorszagnak_hogy_megvetozott_egy_unios_allasfoglalast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fabe45d-2322-443f-b4d1-c77181ba2820","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Szijjarto_Izrael_megkoszonte_Magyarorszagnak_hogy_megvetozott_egy_unios_allasfoglalast","timestamp":"2021. május. 20. 16:57","title":"Szijjártó: Izrael megköszönte Magyarországnak, hogy megvétózta a velük foglalkozó uniós állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán Viktorban.","shortLead":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán...","id":"20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041ab54e-3291-4258-bfdd-0de4ac102768","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","timestamp":"2021. május. 19. 14:01","title":"Valamivel meg tudta fogni Orbán Viktort Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]