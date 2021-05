Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fde02104-b7c6-4f89-9195-2b47a0cab38c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megsérült a magyar fociválogatott hátvédje.","shortLead":"Megsérült a magyar fociválogatott hátvédje.","id":"20210523_Hangya_Szilveszter_nem_lesz_ott_az_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde02104-b7c6-4f89-9195-2b47a0cab38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1125c798-27a2-45a6-bd4b-d2a96662989b","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Hangya_Szilveszter_nem_lesz_ott_az_Ebn","timestamp":"2021. május. 23. 14:18","title":"Hangya Szilveszter nem lesz ott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d374b-9a94-41ec-854f-3f640aa91a1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Lengyel Zsolt” álnéven szerepel a szocialista kémelhárítás beszervezési kartonján a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó biológus. Karikó Katalin szerint fenyegetéssel vették rá, hogy aláírja a dokumentumot, egyetlen jelentést sem írt.","shortLead":"“Lengyel Zsolt” álnéven szerepel a szocialista kémelhárítás beszervezési kartonján a koronavírus elleni vakcina...","id":"20210522_kariko_katalin_ugynokaktak_kemelharitas_beszervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=008d374b-9a94-41ec-854f-3f640aa91a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7cd96f-999d-4dc4-9226-9ca9e7d4b685","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_kariko_katalin_ugynokaktak_kemelharitas_beszervezes","timestamp":"2021. május. 22. 15:20","title":"Beszervezett ügynökként tartotta számon Karikó Katalint a kádári kémelhárítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Media1.hu-nak a csatorna programigazgatója megerősítette, hogy fizetési gondjaik támadtak, de a jelenség szerinte csak kevés munkatársat érintett.","shortLead":"A Media1.hu-nak a csatorna programigazgatója megerősítette, hogy fizetési gondjaik támadtak, de a jelenség szerinte...","id":"20210521_pesti_tv_fizetes_huth_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04205868-15af-4785-9384-75ff08158a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_pesti_tv_fizetes_huth_gergely","timestamp":"2021. május. 21. 18:55","title":"Késve jutott a fizetéséhez a kormánypárti Pesti TV több munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle javaslatról nem érdemes még tárgyalni sem.\r

\r

","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle...","id":"20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da3aeb-3f6c-4dcb-97c9-51de27a4fb67","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2021. május. 22. 10:05","title":"A győri polgármester is kritizálta az önkormányzati lakásvagyon elherdálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e7b423-bbe2-4998-a063-125f8d4b13d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Belegondolni is nehéz a Nyugatra átszökő szülők dilemmájába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Belegondolni is nehéz a Nyugatra átszökő szülők dilemmájába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210522_gyerekrablas_iroszovetseg_1991_majus_24","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e7b423-bbe2-4998-a063-125f8d4b13d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5da534-0142-48aa-9cad-bbefe7eab20c","keywords":null,"link":"/360/20210522_gyerekrablas_iroszovetseg_1991_majus_24","timestamp":"2021. május. 22. 16:30","title":"Menekülő szülők, elrabolt gyerekek: újabb csontváz esik ki az NDK szekrényéből – 1991. május 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós szám azonban 6-8 millió körül lehet.","shortLead":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós...","id":"20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739d5f8d-9af1-478c-8137-310fd377d1f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","timestamp":"2021. május. 21. 15:33","title":"A WHO szerint világszerte rosszul számoltak, valójában sokkal több áldozata lehet a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövő héten ismét előkerül az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában a magyar és a lengyel média helyzete.","shortLead":"A jövő héten ismét előkerül az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában a magyar és a lengyel média helyzete.","id":"20210521_ep_libe_magyar_sajtoszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51091c66-e1cb-41e5-88bf-87b8f6ef6529","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_ep_libe_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. május. 21. 17:08","title":"Újra a magyar sajtószabadságról vitáznak az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]