[{"available":true,"c_guid":"52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","shortLead":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","id":"20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fb8469-9ac8-4954-aa66-063cd5030692","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","timestamp":"2021. május. 22. 19:14","title":"Megszólalt Kósa Lajos a Borkai-ügyről, segítsen értelmezni szavait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormányrendelet alapján még nem lehetne parkolási díjat fizettetni. ","shortLead":"A kormányrendelet alapján még nem lehetne parkolási díjat fizettetni. ","id":"20210523_Tevesen_szednek_parkolodijat_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f09fc9-5a9a-4143-b92d-c30a4e5a1b98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Tevesen_szednek_parkolodijat_Varban","timestamp":"2021. május. 23. 15:56","title":"A Várban már most fizetni kell a parkolásért, pedig csak keddtől szűnik meg az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b730bf-153b-491e-810f-8ad0aeb72d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az emberi beavatkozás nélkül az élőhelyek megszűnése, az autópályák és határfalak miatt nem valószínű a jaguárok újbóli természetes megjelenése az Egyesült Államokban. Természetvédelmi szervezetek és egyetemi kutatók ezért visszatelepítenék őket az ország délnyugati részébe.","shortLead":"A szakértők szerint az emberi beavatkozás nélkül az élőhelyek megszűnése, az autópályák és határfalak miatt nem...","id":"20210522_jaguarok_visszatelepitese_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21b730bf-153b-491e-810f-8ad0aeb72d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc7aca2-0801-4d85-8819-7c1f6555acbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_jaguarok_visszatelepitese_usa","timestamp":"2021. május. 22. 14:03","title":"Visszatelepítenék a jaguárokat az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","shortLead":"Öt megyében komoly vihar jöhet, de zivatar szinte bárhol várható az országban.","id":"20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e837de-359a-4b27-975e-8d47c3407d9d","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Leszakad_az_eg_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2021. május. 23. 15:35","title":"Leszakad az ég, másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek a Google Fotóknál: az eddigieknél jóval több szempontot meg lehet majd adni a kereséseknél, ami így sokkal hatékonyabbá válhat.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek a Google Fotóknál: az eddigieknél jóval több szempontot meg lehet majd adni a kereséseknél, ami...","id":"20210523_google_fotok_uj_szurok_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f077e26a-cc98-4840-9322-8b01dc7ef737","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_google_fotok_uj_szurok_tesztelese","timestamp":"2021. május. 23. 08:03","title":"Új funkció jön a telefonjára, a Google Fotókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0760f-267a-4da5-9637-620f0cefb368","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos megállapítások lesznek a Bolsonaro járványkezeléséről szóló szenátusi dokumentumban.","shortLead":"Súlyos megállapítások lesznek a Bolsonaro járványkezeléséről szóló szenátusi dokumentumban.","id":"20210522_Vizsgalat_a_brazil_elnok_vedooltas_nelkul_akarta_megoldani_a_koronavirusvalsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0760f-267a-4da5-9637-620f0cefb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b6f4f1-964d-4428-8015-e33038a3cb66","keywords":null,"link":"/vilag/20210522_Vizsgalat_a_brazil_elnok_vedooltas_nelkul_akarta_megoldani_a_koronavirusvalsagot","timestamp":"2021. május. 22. 12:32","title":"Vizsgálat: a brazil elnök védőoltás nélkül akarta megoldani a koronavírus-válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tizenegyedik alkalommal lett a Liga győztese a fővárosi klub.","shortLead":"Tizenegyedik alkalommal lett a Liga győztese a fővárosi klub.","id":"20210522_Az_Atletico_Madrid_nyerte_a_spanyol_bajnoksagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc860475-73a2-4452-b13c-278b890ca7f1","keywords":null,"link":"/sport/20210522_Az_Atletico_Madrid_nyerte_a_spanyol_bajnoksagot","timestamp":"2021. május. 22. 21:34","title":"Az Atlético Madrid nyerte a spanyol bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]