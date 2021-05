Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 25. 07:30","title":"Árterek helyreállítása a vízi ökoszisztémák javulásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2993abfb-849c-4187-8181-09d7a8e43a86","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sedat Peker állításai tovább ronthatják a török államfő népszerűségét.","shortLead":"Sedat Peker állításai tovább ronthatják a török államfő népszerűségét.","id":"20210525_Erdogan_hatalmat_veszelyeztetik_a_torok_maffiavezer_videoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2993abfb-849c-4187-8181-09d7a8e43a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77cbfa-f52f-4864-bfee-5b0e851d8e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Erdogan_hatalmat_veszelyeztetik_a_torok_maffiavezer_videoi","timestamp":"2021. május. 25. 19:44","title":"Erdogan hatalmát veszélyeztetik a török maffiavezér videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c620f8b-c76d-4844-b92d-8b8d4e92380b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kásler Miklós szerint a Semmelweis Ignácéhoz hasonló tudománytörténeti értékű az a gondolat is, amit Karikó megfogalmazott.","shortLead":"Kásler Miklós szerint a Semmelweis Ignácéhoz hasonló tudománytörténeti értékű az a gondolat is, amit Karikó...","id":"20210525_kariko_katalin_semmelweis_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c620f8b-c76d-4844-b92d-8b8d4e92380b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f66ee45-6d4b-4464-bd1f-efd0d3274371","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kariko_katalin_semmelweis_dij","timestamp":"2021. május. 25. 11:59","title":"Karikó Katalin megkapta a legrangosabb magyar orvosi díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színész úgy véli, a hit növeli az emberek önrezgését, a megfelelő rezgés pedig véd a vírus ellen.



