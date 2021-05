Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi ajándéknak adott csoki volt az utolsó csepp a pohárban a szakszervezet szerint.","shortLead":"A karácsonyi ajándéknak adott csoki volt az utolsó csepp a pohárban a szakszervezet szerint.","id":"20210525_belugyi_dolgozok_palyaelhagyas_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7914ce0-5b89-457c-a798-c02eac760d04","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_belugyi_dolgozok_palyaelhagyas_felmeres","timestamp":"2021. május. 25. 07:17","title":"A belügyi dolgozók kétharmada a pályaelhagyáson gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen két céget utasított maga mögé a Moonlight Event.","shortLead":"A közbeszerzésen két céget utasított maga mögé a Moonlight Event.","id":"20210525_balasy_moonlight_event_dubaj_vilagkiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455aa0a-ea1e-4b32-82ad-ccd17c5a3131","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_balasy_moonlight_event_dubaj_vilagkiallitas","timestamp":"2021. május. 25. 13:32","title":"950 millió forintért szervezheti a Dubaji Világkiállítás magyar rendezvényeit Balásy Gyula cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát.\r

","shortLead":"Ez az egyik következménye, hogy Minszkben Lukasenka fehérorosz elnök a hétvégén leszállásra kényszerítette a Ryanair...","id":"20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466d94e5-3562-460d-8b84-13c8f55909b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210524_A_britek_a_litvanok_es_az_ukranok_is_bojkottaljak_Feheroroszorszag_legteret","timestamp":"2021. május. 24. 19:53","title":"A britek, a litvánok és az ukránok is bojkottálják Fehéroroszország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Róbert a járvány harmadik hullámának lecsengésével indokolta a törzs napi tájékoztatóinak elmaradását, legközelebb csak pénteken fognak a kamerák elé állni. ","shortLead":"Kiss Róbert a járvány harmadik hullámának lecsengésével indokolta a törzs napi tájékoztatóinak elmaradását, legközelebb...","id":"20210525_operativ_torzs_masodik_evad_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76455c5d-88ad-477a-8c39-a12308737c21","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_operativ_torzs_masodik_evad_vege","timestamp":"2021. május. 25. 11:53","title":"Leáll a napi sajtótájékoztatókkal az operatív törzs, ma már nem is válaszoltak semmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a657f13b-79c9-46c0-8887-e2616811e6e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az építőipari óriás korrupciós ügyében érintett Peter Weinzierlt és társát pénzmosással és vesztegetéssel vádolják.","shortLead":"Az építőipari óriás korrupciós ügyében érintett Peter Weinzierlt és társát pénzmosással és vesztegetéssel vádolják.","id":"20210526_Letartoztattak_Amerikaban_egy_volt_osztrak_bankelnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a657f13b-79c9-46c0-8887-e2616811e6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7167a92c-547b-4b2b-b198-3300f8a59f24","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Letartoztattak_Amerikaban_egy_volt_osztrak_bankelnokot","timestamp":"2021. május. 26. 06:44","title":"Odebrecht-botrány: Letartóztattak Amerikában egy volt osztrák bankelnököt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt mondta, örül annak, hogy az EU határozottan lépett.","shortLead":"A külügyminiszter azt mondta, örül annak, hogy az EU határozottan lépett.","id":"20210525_Szijjarto_ryanair_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38be7554-ec64-47af-bd77-29b0f21e245f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Szijjarto_ryanair_feheroroszorszag","timestamp":"2021. május. 25. 17:28","title":"Szijjártó: Elfogadhatatlan a Ryanair járatának földre kényszerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fojtogatás nyomai is láthatók a videón.","shortLead":"Fojtogatás nyomai is láthatók a videón.","id":"20210525_prataszevics_belarusz_ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece86182-e92a-4cf7-9251-3aeb29263c64","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_prataszevics_belarusz_ryanair","timestamp":"2021. május. 25. 19:47","title":"A letartóztatott belarusz újságíró apja szerint fiát erőszakkal kényszerítették vallomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]