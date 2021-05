Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi szervezet és a német Zöld Párt szerint is a repülőjáratok jelentik a kevés lehetőség egyikét arra, hogy el lehessen hagyni Fehéroroszországot.\r

","shortLead":"A nemzetközi szervezet és a német Zöld Párt szerint is a repülőjáratok jelentik a kevés lehetőség egyikét arra, hogy el...","id":"20210526_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Feheroroszorszag_repulesi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ef8274-299a-4609-9cc0-58cf24aaf0b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Feheroroszorszag_repulesi_tilalom","timestamp":"2021. május. 26. 06:55","title":"Riporterek Határok Nélkül: Visszaüthet a Fehéroroszországot érintő repülési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3976e655-df2e-4faf-b400-ae38908a2cde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány lecsengőben van, de még nem múlt el, ez pedig egészen új kérdéseket is felvet a munka világával kapcsolatban is. Pál Lajos munkajogászt kérdeztük a legfontosabb tudnivalókról.","shortLead":"A járvány lecsengőben van, de még nem múlt el, ez pedig egészen új kérdéseket is felvet a munka világával kapcsolatban...","id":"20210526_munkajog_oltas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3976e655-df2e-4faf-b400-ae38908a2cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9c28c8-a705-4895-905a-a87cd7e57e64","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_munkajog_oltas_jarvany","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Kötelezheti-e a főnök a beosztottjait az oltásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális processzorhiány ellenére a tajvani gyártó már megkezdte az iPhone 13-okba szánt chip készítését, így a készülék szeptemberben debütálhat.","shortLead":"A globális processzorhiány ellenére a tajvani gyártó már megkezdte az iPhone 13-okba szánt chip készítését...","id":"20210527_apple_iphone_13_a_15_processzor_gyartasa_tajvan_tsmc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e67d9-a10d-4a1e-9857-45916e9925ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_apple_iphone_13_a_15_processzor_gyartasa_tajvan_tsmc","timestamp":"2021. május. 27. 17:08","title":"Beindult a gyártósor, idejében érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e49e996-e505-4b32-8842-7b7625efcaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korom Ferenc 2023-ig lehetett volna a Magyar Honvédség parancsnoka, de idén június 1-jei hatállyal felmentették.","shortLead":"Korom Ferenc 2023-ig lehetett volna a Magyar Honvédség parancsnoka, de idén június 1-jei hatállyal felmentették.","id":"20210527_Magyar_Honvedseg_parancsnok_Korom_Ferenc_felmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e49e996-e505-4b32-8842-7b7625efcaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fac9d57-5812-44ab-a215-6312ac9efc80","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Magyar_Honvedseg_parancsnok_Korom_Ferenc_felmentes","timestamp":"2021. május. 27. 06:04","title":"Áder János felmentette a Magyar Honvédség parancsnokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most azonban kiderült, tévedtek.","shortLead":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most...","id":"20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff54fa-b777-4473-9f9f-fb98198f76ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","timestamp":"2021. május. 26. 20:03","title":"Kiderítették a tudósok, mi történt 0,000001 másodperccel az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","shortLead":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af4e00-b78a-4e80-a408-f1b242e38a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","timestamp":"2021. május. 26. 10:59","title":"Mirkóczki Ádám kilép az egri ellenzéki frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében a fideszes képviselőcsoport.","shortLead":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében...","id":"20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893c2fe-5451-4081-8fd5-398d6d38eb86","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 25. 21:14","title":"A Fidesz EP-képviselői is elítélték a belarusz állami gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]