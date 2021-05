"Fontos, hogy legyenek olyan magyar társaságok, amelyek nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi piacokon is sikeresek" – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Londonban, az állam által is támogatott magyar divatipari vállalkozás, a Nanushka üzletének megnyitóján. Szijjártó Péter külön üdvözölte a helyszínen Magyarország, Lengyelország és Ciprus londoni nagyköveteinek feleségeit, akik – reményei szerint – “vásárlóivá válnak” az üzletnek.

Baldaszti Péter, a Nanushka Zrt. igazgatósági elnöke pedig arra emlékeztetett hogy Sándor Szandra magyar ruhatervező, a Nanushka márka alapítója és kreatív igazgatója annak idején Londonban sajátította el képességeit a divat világában, miközben pincérnőként dolgozott. Hozzátette: Sándor Szandra sikere a bizonyíték arra, hogy érdemes Magyarországról kiépíteni a semmiből egy vállalatot, egy globális márkanevet.

Baldaszti Péter emlékeztetett, hogy 2016 őszén, amikor a Nanuska-vállalat egymillió eurót ért, a magyar Eximbank alapja befektetett a cégbe, amely 2018-ban megnyitotta az első üzletét Budapesten, egy évre rá New Yorkban is megjelent, most pedig Londonban is megnyílik a Nanushka zászlóshajó-üzlete. Hangsúlyozta: azok a vállalatok, amelyek elég bátrak és erősek, hogy növekedni tudjanak, azok lesznek a járványt követő új gazdaság győztesei.

(Kiemelt képünkön: Szijjártó Péter miniszter, valamint a Nanushka Zrt. részéről Baldaszti Péter és Kubicza Ágoston megnyitja a Nanushka új londoni üzletét 2021. május 28-án. Forrás: Szijjártó Péter Facebook oldala)