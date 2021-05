Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad a tekintélyuralmi vezetők alá, írja a Financial Times jegyzete.","shortLead":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad...","id":"20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f09931-f152-4573-86f1-a2056674ed77","keywords":null,"link":"/360/20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","timestamp":"2021. május. 28. 07:30","title":"FT: Merkel sok mindent elnéz az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi ígérethez képest némi csúszással, de a szak- és a felnőttképzésben is bevezetik a Diákhitelt.","shortLead":"A korábbi ígérethez képest némi csúszással, de a szak- és a felnőttképzésben is bevezetik a Diákhitelt.","id":"20210527_diakhitel_felnottkepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95983ca-3d44-46a8-8010-4cd2490234bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_diakhitel_felnottkepzes","timestamp":"2021. május. 27. 06:16","title":"A felnőttképzésben is lesz diákhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","shortLead":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","id":"20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289e0505-d657-496d-99a2-63edb927d460","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","timestamp":"2021. május. 28. 11:21","title":"Friss kémfotókon a müncheni utakon tesztelt első kombi M3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a50bc7-b505-4c3a-9cd0-9c834e3f0bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung összehajtható telefonja hamarosan azt kérheti, hogy csukja rá az ujjára a készüléket. Mindezzel a felhasználó egészségi állapotát követné.","shortLead":"A Samsung összehajtható telefonja hamarosan azt kérheti, hogy csukja rá az ujjára a készüléket. Mindezzel a felhasználó...","id":"20210527_samsung_szabadalom_egeszseggel_kapcsolatos_erzekelok_a_kijelzo_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56a50bc7-b505-4c3a-9cd0-9c834e3f0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d14b66b-e9c9-4cbb-8a8a-bfb3969b20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_samsung_szabadalom_egeszseggel_kapcsolatos_erzekelok_a_kijelzo_alatt","timestamp":"2021. május. 27. 18:03","title":"Hajtsa rá a telefont az ujjára, kérheti hamarosan a Samsung eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9671a056-9e9a-441f-99ae-93f54fd6e1ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozást a Dikh TV-ben is érdekelt Radu Morar gründolja.","shortLead":"A vállalkozást a Dikh TV-ben is érdekelt Radu Morar gründolja.","id":"202121_roma_radio_a_dikh_tv_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9671a056-9e9a-441f-99ae-93f54fd6e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34046b60-554d-4996-8fef-9b23f3b0a348","keywords":null,"link":"/360/202121_roma_radio_a_dikh_tv_utan","timestamp":"2021. május. 27. 14:00","title":"A roma tévé után jöhet a roma rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klausztrofóbiásoknak nem biztos, hogy ajánlott élmény.","shortLead":"Klausztrofóbiásoknak nem biztos, hogy ajánlott élmény.","id":"20210528_190_kmhval_szaguldoznak_mar_a_Teslak_Elon_Musk_alagutjaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6456f76-be37-4eee-8064-5125ae23e844","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_190_kmhval_szaguldoznak_mar_a_Teslak_Elon_Musk_alagutjaban__video","timestamp":"2021. május. 28. 10:10","title":"190 km/h-val száguldoznak már a Teslák Elon Musk neonfényes alagútjában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18418b67-7265-46c8-a998-1ec14e3d1510","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210528_Marabu_Feknyuz_Laca_inkabb_dicserd_meg_Jakabot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18418b67-7265-46c8-a998-1ec14e3d1510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2a7235-1e85-491e-8ca6-86682b97ba90","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Marabu_Feknyuz_Laca_inkabb_dicserd_meg_Jakabot","timestamp":"2021. május. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Laca, inkább dicsérd meg Jakabot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","shortLead":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","id":"20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c64b6a-3f7b-4727-a9f2-b8cee151b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 27. 18:52","title":"Boris Johnson szóvivője elítélte Orbán korábbi nyilatkozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]