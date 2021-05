Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2578af1-2731-4253-b03a-8ef8f72f9960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az igazgató tagadta, hogy mérgezés történt volna, a rendőrség azonban nyomoz.","shortLead":"Az igazgató tagadta, hogy mérgezés történt volna, a rendőrség azonban nyomoz.","id":"20210527_Fertotlenito_osztalytarsa_Tiszaluc_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2578af1-2731-4253-b03a-8ef8f72f9960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89130124-d81f-42a0-9924-9d725ced3630","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Fertotlenito_osztalytarsa_Tiszaluc_kislany","timestamp":"2021. május. 27. 20:01","title":"Fertőtlenítőt keverhettek osztálytársai egy kislány italába Tiszalúcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","shortLead":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","id":"20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1b612e-e4da-4b90-b8f0-45ae4752e07e","keywords":null,"link":"/sport/20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","timestamp":"2021. május. 26. 20:39","title":"Távozik Antonio Conte az Intertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a50bc7-b505-4c3a-9cd0-9c834e3f0bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung összehajtható telefonja hamarosan azt kérheti, hogy csukja rá az ujjára a készüléket. Mindezzel a felhasználó egészségi állapotát követné.","shortLead":"A Samsung összehajtható telefonja hamarosan azt kérheti, hogy csukja rá az ujjára a készüléket. Mindezzel a felhasználó...","id":"20210527_samsung_szabadalom_egeszseggel_kapcsolatos_erzekelok_a_kijelzo_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a50bc7-b505-4c3a-9cd0-9c834e3f0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d14b66b-e9c9-4cbb-8a8a-bfb3969b20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_samsung_szabadalom_egeszseggel_kapcsolatos_erzekelok_a_kijelzo_alatt","timestamp":"2021. május. 27. 18:03","title":"Hajtsa rá a telefont az ujjára, kérheti hamarosan a Samsung eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor januárban Müller Cecília szerint már több egészségügyi dolgozót beoltottak, mint ahányan amúgy összesen voltak, akkor a mentődolgozóknak még mindig csak valamivel több, mint a fele kapott védőoltást.","shortLead":"Amikor januárban Müller Cecília szerint már több egészségügyi dolgozót beoltottak, mint ahányan amúgy összesen voltak...","id":"20210526_mentosok_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66becb80-cec1-4428-a79c-6c0170674797","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_mentosok_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. május. 26. 16:45","title":"A mentősök felét még oltatlanul érte a koronavírus harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","shortLead":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","id":"20210527_Tallai_foci_sport_tao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5054548-0f31-4fd2-82b1-328ebd130ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Tallai_foci_sport_tao","timestamp":"2021. május. 27. 06:58","title":"Tállai: Tíz év alatt 220 százalékkal nőtt a magyar focisták száma a tao-rendszer bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","shortLead":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","id":"20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55532c94-0e29-4296-b921-fe11ce0ad2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","timestamp":"2021. május. 27. 06:41","title":"395 lóerős lett az új Mercedes S-osztály csúcsdízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","id":"20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04a30f-58ec-4fe1-bc60-da0d80d56dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","timestamp":"2021. május. 28. 08:32","title":"Megvan az új honvédfőparancsnok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer alá csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, lélegeztetőgépre is csak 121 ember szorul. ","shortLead":"Ezer alá csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, lélegeztetőgépre is csak 121 ember szorul. ","id":"20210528_Ezer_ala_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288bfda7-b951-45d4-a6f7-066fb78253d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Ezer_ala_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","timestamp":"2021. május. 28. 09:29","title":"448 új fertőzöttet találtak, 28 koronavírusos beteg halt meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]