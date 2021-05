Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","shortLead":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","id":"20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8a74ef-d8fa-4ec0-840e-edf5d9a29844","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","timestamp":"2021. május. 30. 20:02","title":"Tizenkét év után elveszítheti a hatalmat Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola, az önfeledt játékból óvatoskodás lett. Karanténoktatás, elővigyázatos látogatás a nagyszülőknél és a jól megérdemelt pihenés jelenetei - gyereknapi válogatás az elmúlt év képeiből. ","shortLead":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola...","id":"20210530_gyerekek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5ae93-f337-40fd-b94a-92135f57a282","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210530_gyerekek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Óvatos ölelések és a felszabadultság ritka pillanatai - a gyerekektől is sok mindent elvett a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","shortLead":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","id":"20210531_copa_america_labdarugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ece2ce-cb3f-408e-95b0-ed879b970675","keywords":null,"link":"/sport/20210531_copa_america_labdarugas","timestamp":"2021. május. 31. 14:26","title":"Jövő vasárnap kezdődne, de még nincs rendezője a Copa Americának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","shortLead":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","id":"20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ee93ea-88ac-4a76-9db0-1513ae55ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","timestamp":"2021. május. 30. 19:21","title":"A Jobbik Kálmán Olgát támogatja a II. kerületi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ungár Péter LMP-s képviselő egy egyszerű igent vagy nemet várt a témában feltett kérdésére, de így sem sikerült egyenes választ kapnia.","shortLead":"Ungár Péter LMP-s képviselő egy egyszerű igent vagy nemet várt a témában feltett kérdésére, de így sem sikerült egyenes...","id":"20210531_fudan_egyetem_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6869bc-9a20-494c-b7b2-50720d4b2d60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_fudan_egyetem_hitel","timestamp":"2021. május. 31. 14:05","title":"A kormány hallgat a Fudan Egyetem hitelkonstrukcióját érintő fontos részletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel Robert Lewandowski, aki a német labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a legendás Gerd Müller csaknem fél évszázados, megdönthetetlennek tartott gólrekordját adta át a múltnak.","shortLead":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel...","id":"202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34459c21-4d5a-4ed7-8b81-b06c3c0bcc55","keywords":null,"link":"/360/202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","timestamp":"2021. május. 30. 13:45","title":"Pálcikalábú kisfiúból lett csodacsatár a Gerd Müllert felülmúló Robert Lewandowski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 13 éves lányt mintegy 30 méteren át vonszolta az autója alatt az ittas sofőr.","shortLead":"A 13 éves lányt mintegy 30 méteren át vonszolta az autója alatt az ittas sofőr.","id":"20210531_cserbenhagyas_ittas_kiskunhalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e842f069-2f2d-4a13-8848-428cd32a5b28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_cserbenhagyas_ittas_kiskunhalas","timestamp":"2021. május. 31. 08:57","title":"Elütötte, az autója alatt vonszolta, majd cserbenhagyta az áldozatát egy ittas férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a483b920-bab7-45ed-aa11-7fd562232f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalos képeken látható a Levante kistestvérének prototípusa.","shortLead":"Hivatalos képeken látható a Levante kistestvérének prototípusa.","id":"20210531_a_maserati_megmutatta_elerhetobb_aru_uj_szabadidoautojat_grecale_levante_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a483b920-bab7-45ed-aa11-7fd562232f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038aca7f-4507-4be0-b915-beb335fbee7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_a_maserati_megmutatta_elerhetobb_aru_uj_szabadidoautojat_grecale_levante_suv","timestamp":"2021. május. 31. 11:21","title":"A Maserati megmutatta elérhetőbb árú új szabadidő-autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]