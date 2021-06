Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","shortLead":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","id":"20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b89edd-9726-48c6-9552-416bb089b70f","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","timestamp":"2021. május. 31. 21:16","title":"Felavatták a Hableány-trágédia áldozatainak emlékművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139b1e6-5650-4cca-9fd4-78a79a912965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt most jachtparkoló helyett számokkal üzent a Fidesznek.","shortLead":"A párt most jachtparkoló helyett számokkal üzent a Fidesznek.","id":"20210602_Ugroiskola_festes_miniszterium_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8139b1e6-5650-4cca-9fd4-78a79a912965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfea2b74-be30-442c-b965-9fb181e2aff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Ugroiskola_festes_miniszterium_Momentum","timestamp":"2021. június. 02. 11:47","title":"Ugróiskolákat festettek a minisztériumok elé a Momentum aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","shortLead":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","id":"20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a60ba6c-7e8f-4716-b3d5-57694906c85f","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","timestamp":"2021. június. 01. 11:48","title":"9 milliárd forinttal finanszírozza meg a kormány a Petőfi-emlékévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.



","shortLead":"Szeptemberben rendezik az első online magyar színházi fesztivált.



","id":"20210602_Van_valami_jo_is_a_COVIDban_online_szinhazi_fesztivalthivott_eletre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b47222-2254-4e4d-8b70-4a4d16e242c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c89b22-073d-41e6-9665-0a253f07ce13","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Van_valami_jo_is_a_COVIDban_online_szinhazi_fesztivalthivott_eletre","timestamp":"2021. június. 02. 11:28","title":"Van valami jó is a Covidban: online színházi fesztivált hívott életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","shortLead":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","id":"20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d588e152-650a-413d-828a-bf5231a1d370","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","timestamp":"2021. június. 02. 11:13","title":"Matthew Perry és a menyasszonya szakítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d416bf2-6d63-4c0b-ba36-2893b42165d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Galériában Magyarországon először látható átfogó tárlat a XIX. századi lázadó mozgalom művészetéről.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Galériában Magyarországon először látható átfogó tárlat a XIX. századi lázadó mozgalom művészetéről.","id":"202121_tarlat__preraffaelitak_vagyott_szepseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d416bf2-6d63-4c0b-ba36-2893b42165d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d22c4f-1a73-4515-93ba-d49bbf7977a6","keywords":null,"link":"/360/202121_tarlat__preraffaelitak_vagyott_szepseg","timestamp":"2021. június. 02. 10:00","title":"Harcos nők is inspirálták a tabudöntögető preraffaelita festőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","shortLead":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","id":"20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a94deda-1127-4ac0-930b-766c28ff6df4","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Most épp egy véresköpet-hasonlat jutott Schobert Norbert eszébe a kövérségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","shortLead":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","id":"20210601_matrai_eromu_mvm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5e57d-f017-404b-bba6-27629bd33d4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2021. június. 01. 20:20","title":"Csaknem 43 milliárd forint veszteséget termelt a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]