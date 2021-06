Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre népszerűbbé is válik. Hamarosan egy újabb, podcastszerű funkciónak is örülhetnek majd a felhasználók.","shortLead":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre...","id":"20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97697a95-29a8-42ad-8e00-f451c2334db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","timestamp":"2021. június. 01. 12:03","title":"A Teamsbe is megérkezik sokak kedvenc funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","shortLead":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","id":"20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a179b36f-bf8f-4382-b6f2-d0c99f6c4f99","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","timestamp":"2021. május. 31. 14:00","title":"A Soroksári út is lehet Amerika – Woodstock Barbie-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt már gyerekkortól kezdve hajlamosak lehetünk az elhízásra.","shortLead":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt...","id":"20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb14786-f727-46c7-8b54-112126d07c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","timestamp":"2021. május. 31. 17:03","title":"Van egy génmutáció, amelytől már gyerekkorban kialakulhat a súlyfelesleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","shortLead":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","id":"20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c3564-ec2c-4ae1-b5ae-2bb79502a684","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","timestamp":"2021. június. 02. 05:18","title":"Első hivatalban lévő amerikai elnökként emlékezett Joe Biden a tulsai mészárlás helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

