[{"available":true,"c_guid":"eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","shortLead":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","id":"20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66deff3d-8312-4f7d-a4ec-d08c1abae073","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","timestamp":"2021. június. 04. 07:44","title":"Mentőautókat vásárolt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","shortLead":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","id":"20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197585e8-e4f1-4d1a-b59f-7c7cf200c920","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2021. június. 03. 17:29","title":"30 fok közeli meleg is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c202279-056a-4b91-a640-f448dc74a744","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra került a kínai vezetés álláspontja az új ferencvárosi utcanevekről: a kormány provokációnak vette a „Kína-ellenes” Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina akcióját, az állami média szerint Amerika állhat a háttérben.","shortLead":"Nyilvánosságra került a kínai vezetés álláspontja az új ferencvárosi utcanevekről: a kormány provokációnak vette...","id":"20210604_Kinai_kormany_az_atnevezett_utcakrol_szegyenletes_hogy_egyes_magyar_politikusok_Kinaval_kapcsolatos_ugyek_felfujasaval_probaljak_akadalyozni_az_egyuttmukodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c202279-056a-4b91-a640-f448dc74a744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674cec40-d55a-41cb-ac39-5df25b2fa8db","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_Kinai_kormany_az_atnevezett_utcakrol_szegyenletes_hogy_egyes_magyar_politikusok_Kinaval_kapcsolatos_ugyek_felfujasaval_probaljak_akadalyozni_az_egyuttmukodest","timestamp":"2021. június. 04. 14:35","title":"Kínai kormány az átnevezett utcákról: Szégyenteljes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben jelentette be Margrethe Vestager alelnök és Thierry Breton, belső piacért felelős biztos. A lehetőséget nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek számára is szeretnék megnyitni.



","shortLead":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben...","id":"20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050b3f0-43c8-4f6a-9a80-f17a76f469f1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","timestamp":"2021. június. 03. 15:52","title":"Digitális személyi igazolványt vezetne be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Július közepétől Kószra is mehetünk repülővel.","shortLead":"Július közepétől Kószra is mehetünk repülővel.","id":"20210603_wizzair_gorogorszag_kosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a39d4c-1da0-4ea2-a620-8ac40852c968","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_wizzair_gorogorszag_kosz","timestamp":"2021. június. 03. 18:02","title":"Újabb görög úticélra indít járatot a WizzAir","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ece3989-30fd-4880-a199-2f52032a94b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakaszon, ahol a videó készült, elvileg 90-es korlátozás van, amit sikerült 142 km/h-val túllépni. ","shortLead":"A szakaszon, ahol a videó készült, elvileg 90-es korlátozás van, amit sikerült 142 km/h-val túllépni. ","id":"20210604_Valaki_kozuton_hajtotta_232vel_a_horvat_elektromos_hiperauto_bemutatojan__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ece3989-30fd-4880-a199-2f52032a94b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8489ec-c850-46dc-b6b5-1f1ea88c6629","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_Valaki_kozuton_hajtotta_232vel_a_horvat_elektromos_hiperauto_bemutatojan__video","timestamp":"2021. június. 04. 16:40","title":"Közúton hajtottak 232-vel a horvát elektromos hiperautó bemutatóján, elnézést kért a gyártó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e790c6-29de-4846-ac34-bb034c606c75","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210604_Marabu_Feknyuz_Lajos_ez_elszomoritana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e790c6-29de-4846-ac34-bb034c606c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe7b61d-ea27-4c3b-a31c-dc5e14e3c929","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_Marabu_Feknyuz_Lajos_ez_elszomoritana","timestamp":"2021. június. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Lajos, ez elszomorítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több jel is arra utal, hogy a Microsoft lecserélné a Windows 10 nevet, és új nevet ad a június közepén érkező verziónak.","shortLead":"Több jel is arra utal, hogy a Microsoft lecserélné a Windows 10 nevet, és új nevet ad a június közepén érkező verziónak.","id":"20210603_microsoft_windows_11_nevvaltozas_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77612f70-2406-4bbe-a5f7-9ad68a573967","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_microsoft_windows_11_nevvaltozas_frissites","timestamp":"2021. június. 03. 19:03","title":"Ez lehet a következő Windows neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]