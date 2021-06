Az Ilcsi kozmetikumok mindig problémamegoldók voltak, de most már a problémák is mások.

hvg.hu: Milyen vállalkozó és milyen főnök volt Ilcsi néni?

Molnár Ferenc: Rettentő kemény, tűzzel-vassal keresztülvitte azt, amit akart. Igazi lobbanékony volt, sokat ütköztünk. De utána 10 perccel később már bűbájos volt ismét. Nem szabad cipelni a múltbéli dolgokat. Ilcsi néni a szakmai dolgokkal foglalkozott, hogy legyen tégely, meg címke is a tégelyen, és minden egyéb az az én felelősségem volt.

hvg.hu: Fotós akart eredetileg lenni. Megélte valaha is lemondásként, kényszerként, hogy átvegye a céget?

MF: Először csak besegítettem, mert Ilcsi néni katasztrofálisan vezetett, és én vittem mindig, amikor különböző növényeket ment begyűjteni a kozmetikumokhoz az 1970-es évek közepétől. Közben mindent elmagyarázott és megtanított nekem. 7-8 évig csak félállásban segítettem be, de a fizetésemet ki se vettem, mert a fotós munkámból biztosítva volt a megélhetésem. Amikor az 1990-es években végül döntenem kellett a feladatok sokasága miatt, természetes volt, hogy ezt választom. De a növényfotókat a mai napig én készítem az Ilcsinek.

hvg.hu: Hogy látja, a környezetében, ismeretségi körében miért nem sikeresek a generációváltások a vállalkozásoknál és miben rejlik a siker kulcsa?

MF: Alapítója voltam a Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesületnek is, mindig is foglalkoztatott a családi vállalkozások kérdése, mert mi is „gyárilag” családi cég vagyunk. Nagy siker, hogy eltörölték a családon belül az örökösödési illetéket, mert emiatt sok családi vállalkozás tönkrement. Egy milliárdos nagyságrendű cégnél ez óriási tétel volt. Az is gond szokott lenni, hogy az örökösökkel sem mindig könnyű megértetni: nem biztos, hogy fújhatják ők a passzátszelet. Egy cégnél felső- és közép felsővezető csak szakképesített szakember lehet. Tudok olyan esetekről, hogy az alapítónak végül 3 évvel a nyugdíja után kellett mégis visszamennie a céghez, mert a két fia majdnem gallyra vágta a vállalkozást, de olyanról is, hogy az új tulaj másnap Audi 6-ost vett a cég tartalékából. Nálunk van egy ügyvezető és családi tanácsot tartunk, de maximum véleményezhetnek a családtagok, nem irányíthatnak. Az osztalék felét félretesszük, mintha nem is létezne, beruházási céltartaléknak. A tartalékképzés fontos, és ezen sok hazai vállalkozás elcsúszik és inkább karibi nyaralásra fizetnek be. Én egyébként hitelpárti vagyok, de sosem terhelhette ez 30 százaléknál jobban a céget. Nagy előrelépés volt például, hogy Széchenyi-támogatásból zárt rendszerű, vákuum alatt keverő gépeket tudtunk venni, mert ezáltal jelentősen megnőtt a termékek eltarthatósági ideje és minősége.

hvg.hu: Az Ilcsi Szépítő Füvek esetében azonban most már a 3 fia is a vállalkozásnál dolgozik. Miben képviselnek ők más szemléletet?

MF: A tradíció óvása, folytatása jelen van náluk, de sokszor azt érzem, görcsösebben ragaszkodnak ahhoz, mint én. Másképp kell már szemlélni a dolgokat, a 21. század kihívásainak kell megfelelni.

Az Ilcsi kozmetikumok mindig problémamegoldók voltak, de most már a problémák is mások.

hvg.hu: Több új fejlesztésű kozmetikai termék reflektál például a kék fény, vagy a városi légszennyezés problémájára. Hogyan változtak a bőrproblémák az idők során? Mi árt, mivel ártunk manapság a leginkább a bőrünknek?

MF: Minden a civilizációs ártalmakban, az emberi viselkedésmódban rejlik, hiszen a természet nem akarna nekünk ártani. Ilyen a mozgásszegény életmód is, vagy a táplálkozás.

A kaja, az horror.

Vannak olyan összetevők, amiket megehetsz, de minősített kozmetikumokba már bele se lehetne tenni. Egy BDIH natúrkozmetikai minősítés esetében a meglévő összetevők csupán 10 százalékát használhatjuk fel. Egyre több az érzékeny bőrű, ennek a kezelése nagyon fontos, a csipkebogyónak például kiváló élettani hatásai vannak, a zöldborsó pedig természetes peptid: ezek enyhítik, kezelik az ilyen tüneteket. A különböző sugárzások, amilyen a wifi, vagy a mobiltelefonok is hatnak a bőrre és lobbanthatnak ki allergiát. Az allergiás bőr is egyre gyakoribb. Míg a bőrgyógyász sokszor egy szteroidos krémet ír fel bőrproblémákra, aminek mellékhatásai is lehetnek, a természetben is megvan a gyógymód – mellékhatások nélkül. Mi sem találtunk ki semmi újat, csak tudni kell, hova hajoljon le az ember.

hvg.hu: Saját bioültetvényük van és a többi összetevőt is hazai biogazdáktól, Magyarországról szerzik be. Nem volt ez a növekedés korlátja?

MF: A növényi háttér fék is, igen. Volt már olyan, hogy valami elfogyott, és akkor pár hónapig egyáltalán nem voltak nálunk elérhetőek az abból készülő termékek. Több, mint 100 növényt használunk, ebből csak 2 import: a narancs és a citrom, de azokat is biotermelőtől szerezzük be. Az aloe arborescens-ünk is saját termesztés, és jobb is a beltartalma, mint az aloe verának. Csak ez olyan, mint egy pálmafa, kézzel kell lefejteni, és nem lehet úgy kombájnnal aratni, mint az aloe verát. Melóval azonban nem szeretnek az emberek pénzt keresni. Épp ezért is akarjuk automatizálni az ültetvényt, amennyire csak lehet: ha van is egyáltalán élőmunka, megfizethetetlen.

hvg.hu: A klímaváltozás hatását érzik az ültetvényen?

MF: Teljesen elfagyott idén az összes barackfánk. Be tudtuk szerezni a sárgabarackot biotermelőtől, de nyilván tízszer annyiba kerül így nekünk, amit a termékek árán nem éreztethetünk. A fagykárok miatt szenvedünk a leginkább, a többit kezeljük. A Biogarancia előírásai és a szigorú ellenőrzések miatt, ha megjelenik tetű, akkor rohasztott csalánlevéllel kezeljük. Több hektáron kénytelenek vagyunk befedni az ültetvényt majd, hogy védjük a környezeti hatásoktól.

hvg.hu: Szélsebesen változnak a kozmetikai, szépségipari trendek. Mennyire követik nyomon, illetve mennyire reflektálnak a nemzetközi tendenciákra?

MF: Bár hasonló szérumaink már voltak, amikor nemrég a boosterek (a boosterek maximálisan koncentráltan tartalmazzák az adott kozmetikum hatóanyagait – a szerk.) berobbantak, akkor mi is kijöttünk egy 3 tagú booster-családdal. 160 készítményünk van, évente 3-5 újdonsággal rukkolunk elő, ezek általában egy-egy növényi komponens köré felépülő termékcsaládok. De csak egy új termék bevezetése körüli adminisztráció 400 ezer forint. 2-3 termékünk pedig minden évben meg is szűnik. Nem azért, mert nem jó, hanem azért, mert nem veszi fel úgy a piac. Ha viszont ritka bőrproblémára kínál megoldást a termék, nincs szívünk megszüntetni. 10 éven keresztül dolgoztam például a RadioSkin termékeken, amit sugárterápián átesetteknek fejlesztettünk ki, mert a kezelés rendkívüli módon irritálhatja a bőrt, a termékkel pedig szerencsére sikerült elérni, hogy csak egy kis bőrpír keletkezzen. Az onkológiai intézetben is tesztelték, két kormányt és három egészségügyi államtitkárt élt túl ez az engedélyezési procedúra. A csicsókás kozmetikumok pedig a cukorbetegek krónikusan száraz bőrére készültek. Nagyon sokat adományoztunk a világjárvány alatt az egészségügyi dolgozóknak is, akiknek tropára ment a keze a folyamatos, erőteljes fertőtlenítés miatt.

hvg.hu: 40 országban vannak jelen. Van jelentős különbség abban a tekintetben, hogy melyik országban melyik termékük a keresett, népszerű?

MF: A közel-keletiek és az afroamerikaik bőre zsírosabb, így egy faggyútermelést szabályozó termékkel nagyot lehet szakítani azokon a piacokon. Ránctalanító termékből viszont éhen halnánk a Távol-Keleten, sokkal lassabban ráncosodik a bőrük. Egy nyugat-európainak, kanadainak, amerikainak egy hétig is magyarázhatnád az Ilcsi holisztikus szemléletét, értetlenül néznének rád azután is. Ezzel szemben egy közel-, vagy távol-keleti 10 perc után megérti a márka lényegét, mert sokkal természetközelibbek. A nyugati gondolkodás sokkal inkább a kemikáliák felé tolódott. Valami problémád van? Bekapnak rá egy bogyót, nem a természetben keresik a megoldást.

hvg.hu: Hogyany változott a szépségápoláshoz, bőrproblémákhoz fűződő viszonyunk?

MF: Kevesebb a személyes kontaktus, jóval kevésbé járnak már kozmetikushoz. A kelet-európai blokkban szinte napi szükséglet volt, hogy egy nő hetente befésültette a haját. Mesterségesen alacsonyan tartották az árakat, így a kozmetikusok-fodrászok is nagyon jól dolgoztak, hogy borravalót kapjanak. A kozmetikus szerepe fontos, mert diagnosztizál is, 4-5 év, mire megtanul valaki „bőrül”. Az ápoltság azonban ugyanúgy fontos, sőt, a testkultúra felértékeltebb is a mai világban, és az üzleti szellem is erősödött, ami magával hozta azt is, hogy „meg kell jelenni”. A jó megjelenés sokkal inkább alapfeltétel.

hvg.hu: Többször hangot adott annak, hogy sokan visszaélnek a különböző minősítésekkel, emblémákkal, vagy akár a bio szócskával. Hogyan látja a jelenlegi natúrkozmetikai piacot?

MF:

Mi is nemrég kezdtük csak el kommunikálni, hogy vegánok a termékek, holott mindig azok voltak, csak egyszerűen ez kell az embereknek.

Sokan erre verik a mellüket, de ennél sokkal fontosabb, hogy honnan is jön az az adott növény. Bioültetvényről? Az autópálya mellől? Egy csernobili kiskertből? Mind vegán. A termékeink negyede azonban nem vegán, mert tartalmaz mézet: a méz pedig eszméletlenül hidratál, nem fogjuk nélkülözni. Sokan felülnek ezekre a trendekre és rengeteg a téves információ a neten.

Jó pár éve például a tartósításhoz használt parabén lett a „fekete seggű”. Mi mondjuk a minősítés megszerzése miatt már 15 éve nem használjuk. Valamivel azonban muszáj konzerválni, mert ami élő anyag, az romlik is. A parabén körüli balhé után az ureára állt át a globális kozmetikai ipar, azonban ez még rosszabb a szervezet szempontjából, mint a parabén, mert a hő hatására keletkező anyagok rákkeltőek lehetnek. Lehet műanyag kozmetikumot csinálni 10 forintból, és eladni nagyon drágán, de mi inkább egy természetes tartósítási módszert választottunk, ami nyilván tízszer annyiba kerül összességében.

Szeretnénk megtisztítani a piacot, nem fogok beállni azok közé, akik átvágják a vásárlókat, ez már 100 éve is probléma volt. A natúr-, bio-, vegán, állatkísérletmentes fellángolásokkal pedig pláne rengeteg a megtévesztés. Sosem volt rossz üzlet a szépségipar, csak a legtöbben fillérekből előállított kozmetikumokkal akarnak vagyonokat keresni.

A natúrkozmetikum, a természetesség részben divat, részben életmódváltás, minél tisztábbra való törekvés. Ez azonban a köztudatban még nincs eléggé benne és a minősítések sem: nem csak itt, Nyugat-Európában sem. Nem tudják a fogyasztók, hogy a minősítések mit jelentenek, melyik az, amelyikben kis túlzással, de vakon bízhatunk. Hiába böngésszük végig az összetevőlistát, legfeljebb olyan szempontok vannak egy vásárló előtt, hogy mondjuk legyen valami parabénmentes. De attól még, hogy az épp nincs benne, lehet egy kozmetikumban sok minden más. Nem is elvárható, hogy ezeket egytől-egyig ismerjék. Személy szerint nagy műanyagellenes vagyok, és ha rajtam múlt volna, még szigorúbban tiltanám az egyszer használatos műanyageszközöket, de a kozmetikai csomagolások esetében kénytelenek vagyunk ezt használni. De legalább minden tégelyünk újrahasznosítható.

hvg.hu: A pandémia alatt indítottak webshopot is, korábban csak kozmetikusokon keresztül voltak elérhetőek a termékek.

MF: A webshop volt a lélegeztetőgépünk a pandémia alatt, fél évvel a világjárvány előtt tákoltuk össze. Olyan volt, mintha robogó autón cseréltünk volna kereket. A vásárlók 95 százaléka még nem járt kozmetikusnál korábban, így mindenképp elmondhatjuk, hogy sikerült egy új réteget megszólítanunk. A fiatalokat egyelőre még nem teljesen sikerült. Bár megteheti a vásárló, hogy nyakló nélkül rendel a webshopból, ezt nem akarjuk: ezért is segít mindenkinek egy kolléganőnk online bőrdiagnosztikával. Ez néhány percet vesz igénybe és nem kerül semmibe, de kizárjuk azt, hogy olyan terméket rendel meg a vásárló, ami nem az igazi számára. Jó néhány olyan termékünk van, ahol nagyon kihangsúlyozzuk, hogy konzultáljon szakemberrel, mielőtt használná, mert van, ami erősen keringésserkentő hatású, és ha nem jól használják otthon, lángolhat az ember feje, mint a gyufa.