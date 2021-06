Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem meglepő, ismerve az új évadot.","shortLead":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem...","id":"20210616_epic_games_fortography_kihivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e188877-bee5-4493-b41c-7a28db830200","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_epic_games_fortography_kihivas","timestamp":"2021. június. 16. 11:03","title":"Feladatot adott ki az Epic Games: készítsen ufós képernyőképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges intelligencia. Ezen az úton indult el a Google.","shortLead":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges...","id":"20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64646040-e365-4b30-b80b-0118e20fa578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:03","title":"Csupán játék egy új chip kitalálása a Google mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg „a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást”. ","shortLead":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították...","id":"20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f4116-f112-42c5-a11c-c4a62fb6a82a","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 15. 08:40","title":"„Nem lehet minket eltakarítani innen, csak azért, mert valakinek nem tetszik” – videós összefoglaló a homofóbtörvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai akadémiát magyar pénzből felépítő kábelhálózat-tulajdonos pár órával a kezdés előtt még mást ígért.","shortLead":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai...","id":"20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6409b-ec41-45c6-a911-efcce87e81c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","timestamp":"2021. június. 16. 10:14","title":"Hiába az ígéret, sokan nem láthatták a Vajdaságban a magyar–portugál meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","shortLead":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","id":"20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e40661-f2b5-4433-9c90-f2b25a7489bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","timestamp":"2021. június. 16. 06:19","title":"Légi csapásokkal válaszolt Izrael a Hamász gyújtóléggömbjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadták a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. A Fidesz–KDNP mellett jobbikos képviselők is igennel szavaztak, a többi ellenzéki párt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"A jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadták a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz...","id":"20210615_Elfogadtak_a_homofobtorvenyt_157_kepviselo_kepviselo_szerint_a_homoszexualitas__pedofilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536191e1-630e-4f68-b73c-82d1ecc98812","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Elfogadtak_a_homofobtorvenyt_157_kepviselo_kepviselo_szerint_a_homoszexualitas__pedofilia","timestamp":"2021. június. 15. 13:35","title":"Elfogadták a homofóbtörvényt: 157 képviselő szerint a homoszexualitás = pedofília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100 hektár termőföldet.","shortLead":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100...","id":"20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7795bab0-b3f2-4938-8abb-51e667e930bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","timestamp":"2021. június. 14. 15:39","title":"Szerbiában sem örül mindenki a kínai beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8554c28-1fb6-4023-9659-90f3903f223f","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","timestamp":"2021. június. 15. 20:05","title":"Marabu Féknyúz: Az ellenzék és a portugálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]