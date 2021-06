Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok támadást kap, amiért támogatja Karácsony Gergelyt, de azt mondja, megedződött.","shortLead":"Sok támadást kap, amiért támogatja Karácsony Gergelyt, de azt mondja, megedződött.","id":"20210618_Osvart_Andrea_Ahhoz_az_oldalhoz_csatlakoztam_amelyet_humanusabbnak_erzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bbb49-ef36-4c16-af0c-098e71857d1f","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Osvart_Andrea_Ahhoz_az_oldalhoz_csatlakoztam_amelyet_humanusabbnak_erzek","timestamp":"2021. június. 18. 14:19","title":"Osvárt Andrea: Ahhoz az oldalhoz csatlakoztam, amelyet humánusabbnak érzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","shortLead":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","id":"20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a0897-9e8d-4e37-ac99-806ad4f81522","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 07:41","title":"Több tízmilliárdot bukott a Volán a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"Balogh Ádám","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes szakértők és kormányzati stratégiai dokumentumok szerint is magas kitettséget és függőséget jelez, hogy Magyarország villamosenergia-importja az elmúlt évtizedben stabilan harminc százalék körül ingadozott. Az EU és így Magyarország által is célul tűzött 2050-es klímasemlegesség elérésének egyik feltétele azonban éppen annak a valóságot már régen nem fedő gondolkodásnak a meghaladása, hogy az országok szigetszerűen működnek az európai energiarendszerben, és minden időpillanatban vagy tetszőleges időhorizonton a belső keresletet belső kínálatból kell fedezni. A klímasemlegességet az EU országai csak együtt, egy hatékonyan működő villamosáram-piaccal és összekapcsolt infrastruktúrával képesek elérni, biztosítva, hogy a különböző forrásokból, különböző országokban versenyképesen és zölden előállított áram mindenhova eljusson. ","shortLead":"Egyes szakértők és kormányzati stratégiai dokumentumok szerint is magas kitettséget és függőséget jelez...","id":"20210617_Az_aramimport_nem_kockazat_hanem_a_klimasemlegesseg_feltetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df88265d-8fed-4949-848a-50335931d4ea","keywords":null,"link":"/zhvg/20210617_Az_aramimport_nem_kockazat_hanem_a_klimasemlegesseg_feltetele","timestamp":"2021. június. 17. 10:50","title":"Az áramimport nem kockázat, hanem a klímasemlegesség feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy politikus autójában volt a pokolgép a római polgármester szerint.","shortLead":"Egy politikus autójában volt a pokolgép a római polgármester szerint.","id":"20210617_bomba_roma_eb_olaszorszagsvajc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8883866b-248b-4aeb-93e2-dd2be9221796","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_bomba_roma_eb_olaszorszagsvajc","timestamp":"2021. június. 17. 07:48","title":"Bombát találtak az olasz–svájci meccs előtt a római Olimpiai Stadionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b0b23e-1f9d-445b-bbe3-b8346a056435","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az Oscar-jelölt Salma Hayek, a Desperado, az Alkonyattól pirkadatig vagy a Dogma sztárja mellékszereplőből főszereplővé vált a Sokkal több mint testőr 2. című filmben, Samuel L. Jackson feleségeként. A film forgatásán, még a járvány előtt beszélgethettünk vele.","shortLead":"Az Oscar-jelölt Salma Hayek, a Desperado, az Alkonyattól pirkadatig vagy a Dogma sztárja mellékszereplőből főszereplővé...","id":"20210617_Salma_Hayek_interju_sokkal_tobb_mint_testor_2_samuel_l_jackson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b0b23e-1f9d-445b-bbe3-b8346a056435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86b851-e4cc-4d87-b726-8c15aca42244","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Salma_Hayek_interju_sokkal_tobb_mint_testor_2_samuel_l_jackson","timestamp":"2021. június. 17. 20:00","title":"Salma Hayek a hvg.hu újságírójának: „Nem akarom elhinni, hogy ezek ott ennyire hülyék!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át gyűjtött adatokat a Taobao webshopjának látogatóiról egy szoftverfejlesztő, aki az Alibaba egyik beszállítójánál dolgozott.","shortLead":"Hónapokon át gyűjtött adatokat a Taobao webshopjának látogatóiról egy szoftverfejlesztő, aki az Alibaba egyik...","id":"20210617_alibaba_taobao_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62414a-6f9b-4ff3-a700-39018420254d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_alibaba_taobao_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. június. 17. 08:33","title":"1,1 milliárd felhasználói adatot loptak el az Alibabától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Matolcsy György jegybankelnök mentális egészsége miatt aggódó Bencsik János országgyűlési képviselő a legilletékesebbtől kérdezte meg, hogy normális-e. Matolcsy nem vette zokon a kérdést, kimerítő választ írt a politikusnak.","shortLead":"A Matolcsy György jegybankelnök mentális egészsége miatt aggódó Bencsik János országgyűlési képviselő...","id":"20210618_Matolcsy_normalis_jegybankelnok_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7451a0-f167-4f7a-9f67-6eb9c4b5852f","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Matolcsy_normalis_jegybankelnok_valasz","timestamp":"2021. június. 18. 15:25","title":"Megkérdezte egy képviselő Matolcsyt, hogy normális-e, a jegybankelnök válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]